Стубб увидел выгоду для Киева в конфликте на Ближнем Востоке

Стубб увидел выгоду для Киева в конфликте на Ближнем Востоке

2026-03-07T22:32+0300

МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Смещение внимания мировой общественности на Иран может помочь в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, утверждает президент Финляндии Александр Стубб, его слова передает Bloomberg."Смещение глобального внимания на Иран может создать возможности для дипломатии в вопросе Украины, предоставив переговорщикам пространство для достижения соглашения без привлечения к нему всеобщего внимания", — считает он.Стубб также заявил, что конфликт на Украине мог бы закончиться раньше, если бы Киев получил столько же систем ПВО, сколько было развернуто в регионе Персидского залива в первые семь дней войны на Ближнем Востоке.Во вторник Владимир Зеленский заявил, что якобы по просьбе Соединенных Штатов отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом он не уточнил, сколько специалистов направит Украина и куда конкретно. Накануне агентство Reuters сообщило, что украинские специалисты по борьбе с беспилотниками начнут работу на американских военных базах уже в ближайшие дни.США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории Ирана, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.

