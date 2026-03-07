https://1prime.ru/20260307/stubb-868116129.html
Стубб увидел выгоду для Киева в конфликте на Ближнем Востоке
Стубб увидел выгоду для Киева в конфликте на Ближнем Востоке - 07.03.2026, ПРАЙМ
Стубб увидел выгоду для Киева в конфликте на Ближнем Востоке
Смещение внимания мировой общественности на Иран может помочь в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, утверждает президент Финляндии Александр... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T22:32+0300
2026-03-07T22:32+0300
2026-03-07T22:32+0300
ближний восток
украина
киев
александр стубб
владимир зеленский
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/02/827120209_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_18ced4902636237b8df1d708c450c94a.jpg
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Смещение внимания мировой общественности на Иран может помочь в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, утверждает президент Финляндии Александр Стубб, его слова передает Bloomberg."Смещение глобального внимания на Иран может создать возможности для дипломатии в вопросе Украины, предоставив переговорщикам пространство для достижения соглашения без привлечения к нему всеобщего внимания", — считает он.Стубб также заявил, что конфликт на Украине мог бы закончиться раньше, если бы Киев получил столько же систем ПВО, сколько было развернуто в регионе Персидского залива в первые семь дней войны на Ближнем Востоке.Во вторник Владимир Зеленский заявил, что якобы по просьбе Соединенных Штатов отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом он не уточнил, сколько специалистов направит Украина и куда конкретно. Накануне агентство Reuters сообщило, что украинские специалисты по борьбе с беспилотниками начнут работу на американских военных базах уже в ближайшие дни.США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории Ирана, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20260306/iran-868096891.html
https://1prime.ru/20260307/iran-868115378.html
ближний восток
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/02/827120209_67:0:840:580_1920x0_80_0_0_b53b1ec54f17898178c68441d987d740.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, украина, киев, александр стубб, владимир зеленский, всу
БЛИЖНИЙ ВОСТОК, УКРАИНА, Киев, Александр Стубб, Владимир Зеленский, ВСУ
Стубб увидел выгоду для Киева в конфликте на Ближнем Востоке
Стубб увидел выгоду для Киева в американо-израильской операции против Ирана