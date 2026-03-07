https://1prime.ru/20260307/tramp-868108217.html

Трамп заявил, что в субботу по Ирану будет нанесен серьезный удар

Трамп заявил, что в субботу по Ирану будет нанесен серьезный удар - 07.03.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что в субботу по Ирану будет нанесен серьезный удар

Президент США Дональд Трамп утверждает, что в субботу по Ирану будет нанесен серьезный удар, рассматривается "полное уничтожение" районов и лиц, которые до... | 07.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-07T15:39+0300

2026-03-07T15:39+0300

2026-03-07T15:39+0300

мировая экономика

иран

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367726_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_034de74fa4905525aa19a529323d8cc7.jpg

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что в субботу по Ирану будет нанесен серьезный удар, рассматривается "полное уничтожение" районов и лиц, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей. "Сегодня Иран получит очень сильный удар! Из-за плохого поведения Ирана всерьез рассматриваются вопросы полного уничтожения и неминуемой гибели районов и групп людей, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, сша, дональд трамп