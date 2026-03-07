Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что в субботу по Ирану будет нанесен серьезный удар - 07.03.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что в субботу по Ирану будет нанесен серьезный удар
Трамп заявил, что в субботу по Ирану будет нанесен серьезный удар - 07.03.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что в субботу по Ирану будет нанесен серьезный удар
Президент США Дональд Трамп утверждает, что в субботу по Ирану будет нанесен серьезный удар, рассматривается "полное уничтожение" районов и лиц, которые до... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T15:39+0300
2026-03-07T15:39+0300
мировая экономика
иран
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367726_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_034de74fa4905525aa19a529323d8cc7.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что в субботу по Ирану будет нанесен серьезный удар, рассматривается "полное уничтожение" районов и лиц, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей. "Сегодня Иран получит очень сильный удар! Из-за плохого поведения Ирана всерьез рассматриваются вопросы полного уничтожения и неминуемой гибели районов и групп людей, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
иран
сша
мировая экономика, иран, сша, дональд трамп
Мировая экономика, ИРАН, США, Дональд Трамп
15:39 07.03.2026
 
Трамп заявил, что в субботу по Ирану будет нанесен серьезный удар

Трамп: в субботу по Ирану нанесут серьезный удар, среди целей есть новые районы и люди

© AP Photo / Mark Schiefelbein Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что в субботу по Ирану будет нанесен серьезный удар, рассматривается "полное уничтожение" районов и лиц, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей.
"Сегодня Иран получит очень сильный удар! Из-за плохого поведения Ирана всерьез рассматриваются вопросы полного уничтожения и неминуемой гибели районов и групп людей, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
 
Мировая экономикаИРАНСШАДональд Трамп
 
 
