Трамп заявил, что в субботу по Ирану будет нанесен серьезный удар
2026-03-07T15:39+0300
мировая экономика
иран
сша
дональд трамп
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что в субботу по Ирану будет нанесен серьезный удар, рассматривается "полное уничтожение" районов и лиц, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей. "Сегодня Иран получит очень сильный удар! Из-за плохого поведения Ирана всерьез рассматриваются вопросы полного уничтожения и неминуемой гибели районов и групп людей, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
