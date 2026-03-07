https://1prime.ru/20260307/tramp-868108754.html

"Резкий поворот". Решение Трампа по Ирану вызвало переполох в США

"Резкий поворот". Решение Трампа по Ирану вызвало переполох в США

МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Решения президента США Дональда Трампа по Ирану больше основываются на его инстинктах и личных амбициях, нежели на тщательно обдуманной стратегии, пишет The Hill. "Резкий поворот Трампа к конфронтации с Ираном противоречит большей части его прежней риторики о предотвращении "вечных войн". И, учитывая отсутствие у него внятного обоснования, похоже, что его решениями движут скорее инстинкт и эго, чем стратегия", — выразил мнение автор материала.В статье говорится, что в течение недели окружение Трампа предложило множество причин для возможного начала военных действий, включая заявления о предполагаемом первом ударе со стороны Ирана, его близости к созданию ядерного арсенала, а также призывы к смене режима в Тегеране. "Четко определенных целей нет, а значит, и стратегии выхода из конфликта тоже", — сообщается в публикации. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по иранским объектам, в том числе в Тегеране; поступают сообщения о разрушениях и жертвах среди мирных жителей. В ответ Иран атакует израильские территории и американские военные базы на Ближнем Востоке. Вашингтон и Тель-Авив объяснили военные действия как превентивный шаг из-за предполагаемой угрозы со стороны Ирана и его ядерной программы, но теперь открыто признают, что смена власти в Иране является их целью. Российское Министерство иностранных дел резко осудило нападения США и Израиля, призвав к немедленной деэскалации конфликта и прекращению боевых действий.

