https://1prime.ru/20260307/tramp-868109095.html
СМИ раскрыли, что Зеленский планирует сделать Трампу из-за Ирана
СМИ раскрыли, что Зеленский планирует сделать Трампу из-за Ирана - 07.03.2026, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, что Зеленский планирует сделать Трампу из-за Ирана
Владимир Зеленский может получить рычаг давления на Белый дом благодаря помощи с противодействием иранским БПЛА на Ближнем Востоке, пишет Politico. | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T16:37+0300
2026-03-07T16:37+0300
2026-03-07T16:37+0300
мировая экономика
ближний восток
сша
общество
киев
владимир зеленский
reuters
politico
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89fdb901c726f751c9b97cc83b32a93f.jpg
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может получить рычаг давления на Белый дом благодаря помощи с противодействием иранским БПЛА на Ближнем Востоке, пишет Politico."По словам близкого к команде американского президента по нацбезопасности источника, запрос США помочь с беспилотниками дает Зеленскому "небольшой краткосрочный рычаг"", — говорится в публикации.Источник отметил, что требования Зеленского в таком случае должны быть приемлемыми: он может запросить, например, передачу небольшого количества дополнительных ракет для ЗРК Patriot.В пятницу агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что украинские специалисты по борьбе с беспилотниками начнут работу на американских военных базах уже в ближайшие дни.Зеленский заявлял, что якобы по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом он не уточнил, ни сколько специалистов направит Киев, ни куда конкретно.
https://1prime.ru/20260307/zelenskiy-868108964.html
https://1prime.ru/20260307/tramp-868108754.html
ближний восток
сша
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_475:0:3206:2048_1920x0_80_0_0_89774ddcce450c018b55fc00831e72a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, ближний восток, сша, общество , киев, владимир зеленский, reuters, politico, всу
Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, Общество , Киев, Владимир Зеленский, Reuters, Politico, ВСУ
СМИ раскрыли, что Зеленский планирует сделать Трампу из-за Ирана
Politico: Зеленский может получить рычаг давления на Белый дом из-за Ирана