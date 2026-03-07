Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, что Зеленский планирует сделать Трампу из-за Ирана - 07.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260307/tramp-868109095.html
СМИ раскрыли, что Зеленский планирует сделать Трампу из-за Ирана
СМИ раскрыли, что Зеленский планирует сделать Трампу из-за Ирана - 07.03.2026, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, что Зеленский планирует сделать Трампу из-за Ирана
Владимир Зеленский может получить рычаг давления на Белый дом благодаря помощи с противодействием иранским БПЛА на Ближнем Востоке, пишет Politico. | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T16:37+0300
2026-03-07T16:37+0300
мировая экономика
ближний восток
сша
общество
киев
владимир зеленский
reuters
politico
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89fdb901c726f751c9b97cc83b32a93f.jpg
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может получить рычаг давления на Белый дом благодаря помощи с противодействием иранским БПЛА на Ближнем Востоке, пишет Politico."По словам близкого к команде американского президента по нацбезопасности источника, запрос США помочь с беспилотниками дает Зеленскому "небольшой краткосрочный рычаг"", — говорится в публикации.Источник отметил, что требования Зеленского в таком случае должны быть приемлемыми: он может запросить, например, передачу небольшого количества дополнительных ракет для ЗРК Patriot.В пятницу агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что украинские специалисты по борьбе с беспилотниками начнут работу на американских военных базах уже в ближайшие дни.Зеленский заявлял, что якобы по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом он не уточнил, ни сколько специалистов направит Киев, ни куда конкретно.
https://1prime.ru/20260307/zelenskiy-868108964.html
https://1prime.ru/20260307/tramp-868108754.html
ближний восток
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_475:0:3206:2048_1920x0_80_0_0_89774ddcce450c018b55fc00831e72a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, ближний восток, сша, общество , киев, владимир зеленский, reuters, politico, всу
Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, Общество , Киев, Владимир Зеленский, Reuters, Politico, ВСУ
16:37 07.03.2026
 
СМИ раскрыли, что Зеленский планирует сделать Трампу из-за Ирана

Politico: Зеленский может получить рычаг давления на Белый дом из-за Ирана

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может получить рычаг давления на Белый дом благодаря помощи с противодействием иранским БПЛА на Ближнем Востоке, пишет Politico.
"По словам близкого к команде американского президента по нацбезопасности источника, запрос США помочь с беспилотниками дает Зеленскому "небольшой краткосрочный рычаг"", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
"Осуждения недостаточно". Истерика Зеленского вызвала переполох во Франции
16:36
Источник отметил, что требования Зеленского в таком случае должны быть приемлемыми: он может запросить, например, передачу небольшого количества дополнительных ракет для ЗРК Patriot.
В пятницу агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что украинские специалисты по борьбе с беспилотниками начнут работу на американских военных базах уже в ближайшие дни.
Зеленский заявлял, что якобы по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом он не уточнил, ни сколько специалистов направит Киев, ни куда конкретно.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
"Резкий поворот". Решение Трампа по Ирану вызвало переполох в США
15:52
 
Мировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАОбществоКиевВладимир ЗеленскийReutersPoliticoВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала