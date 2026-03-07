https://1prime.ru/20260307/tramp-868109095.html

СМИ раскрыли, что Зеленский планирует сделать Трампу из-за Ирана

СМИ раскрыли, что Зеленский планирует сделать Трампу из-за Ирана - 07.03.2026, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, что Зеленский планирует сделать Трампу из-за Ирана

Владимир Зеленский может получить рычаг давления на Белый дом благодаря помощи с противодействием иранским БПЛА на Ближнем Востоке, пишет Politico. | 07.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-07T16:37+0300

2026-03-07T16:37+0300

2026-03-07T16:37+0300

мировая экономика

ближний восток

сша

общество

киев

владимир зеленский

reuters

politico

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89fdb901c726f751c9b97cc83b32a93f.jpg

МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может получить рычаг давления на Белый дом благодаря помощи с противодействием иранским БПЛА на Ближнем Востоке, пишет Politico."По словам близкого к команде американского президента по нацбезопасности источника, запрос США помочь с беспилотниками дает Зеленскому "небольшой краткосрочный рычаг"", — говорится в публикации.Источник отметил, что требования Зеленского в таком случае должны быть приемлемыми: он может запросить, например, передачу небольшого количества дополнительных ракет для ЗРК Patriot.В пятницу агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что украинские специалисты по борьбе с беспилотниками начнут работу на американских военных базах уже в ближайшие дни.Зеленский заявлял, что якобы по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом он не уточнил, ни сколько специалистов направит Киев, ни куда конкретно.

https://1prime.ru/20260307/zelenskiy-868108964.html

https://1prime.ru/20260307/tramp-868108754.html

ближний восток

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, ближний восток, сша, общество , киев, владимир зеленский, reuters, politico, всу