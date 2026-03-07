https://1prime.ru/20260307/tramp-868115038.html

Слова Трампа об Иране вызвали истерику на Западе

МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Читатели немецкого портала Die Welt резко отреагировали на заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что он не примет никакого завершения войны с Ираном, кроме его капитуляции."Удобно для всех забывается, что эту войну начали США и Израиль, в то время как шли переговоры с Ираном. Но кого волнует международное право?" — написал один из комментаторов."Когда цена на нефть растет, все остальное тоже растет. Продукты питания дорожают, потребление снижается, что приводит к росту бедности; многие люди уже сейчас реже заправляют свои автомобили из-за финансовых трудностей. Израиль и США ведут вас к гибели", — отметил другой."У Трампа нет абсолютно никакого плана. Неужели он этими неизбирательными бомбардировками действительно хочет превратить Иран в руины? С таким же успехом он мог бы просто взорвать ядерную бомбу", — иронично подчеркнул третий."Наличие молотка не означает, что нужно крушить все, что движется. Достаточно забить один гвоздь, чтобы укрепить единство. Однако нынешняя администрация США, похоже, сосредоточена только на разрушении, не задумываясь о последствиях. Разрушать легче, чем строить, разделять легче, чем объединять. Это не только дает СМИ красочные заголовки, но и оправдывает собственные интересы, какими бы абсурдными они ни казались", — резюмировал еще один читатель.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не примет никакого завершения войны с Ираном, кроме безоговорочной капитуляции исламской республики.Иранский президент Масуд Пезешкиан, отвечая Трампу, подчеркнул, что заявление о безоговорочной капитуляции Ирана — грезы, которые США и Израилю стоит "унести с собой в могилу".США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, сша, израиль, дональд трамп, масуд пезешкиан