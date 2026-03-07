Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слова Трампа об Иране вызвали истерику на Западе - 07.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260307/tramp-868115038.html
Слова Трампа об Иране вызвали истерику на Западе
Слова Трампа об Иране вызвали истерику на Западе - 07.03.2026, ПРАЙМ
Слова Трампа об Иране вызвали истерику на Западе
Читатели немецкого портала Die Welt резко отреагировали на заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что он не примет никакого завершения войны с... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T22:12+0300
2026-03-07T22:12+0300
иран
сша
израиль
дональд трамп
масуд пезешкиан
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741783_0:51:2355:1375_1920x0_80_0_0_f43335f6bef3bab6d99f2ab567e9715c.jpg
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Читатели немецкого портала Die Welt резко отреагировали на заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что он не примет никакого завершения войны с Ираном, кроме его капитуляции."Удобно для всех забывается, что эту войну начали США и Израиль, в то время как шли переговоры с Ираном. Но кого волнует международное право?" — написал один из комментаторов."Когда цена на нефть растет, все остальное тоже растет. Продукты питания дорожают, потребление снижается, что приводит к росту бедности; многие люди уже сейчас реже заправляют свои автомобили из-за финансовых трудностей. Израиль и США ведут вас к гибели", — отметил другой."У Трампа нет абсолютно никакого плана. Неужели он этими неизбирательными бомбардировками действительно хочет превратить Иран в руины? С таким же успехом он мог бы просто взорвать ядерную бомбу", — иронично подчеркнул третий."Наличие молотка не означает, что нужно крушить все, что движется. Достаточно забить один гвоздь, чтобы укрепить единство. Однако нынешняя администрация США, похоже, сосредоточена только на разрушении, не задумываясь о последствиях. Разрушать легче, чем строить, разделять легче, чем объединять. Это не только дает СМИ красочные заголовки, но и оправдывает собственные интересы, какими бы абсурдными они ни казались", — резюмировал еще один читатель.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не примет никакого завершения войны с Ираном, кроме безоговорочной капитуляции исламской республики.Иранский президент Масуд Пезешкиан, отвечая Трампу, подчеркнул, что заявление о безоговорочной капитуляции Ирана — грезы, которые США и Израилю стоит "унести с собой в могилу".США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20260306/iran-868096891.html
https://1prime.ru/20260307/tramp-868109095.html
https://1prime.ru/20260307/ssha-868107613.html
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741783_0:0:2093:1570_1920x0_80_0_0_bf1a323ba9a2e379cff374ab94e48ba4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, сша, израиль, дональд трамп, масуд пезешкиан
ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан
22:12 07.03.2026
 

Слова Трампа об Иране вызвали истерику на Западе

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Читатели немецкого портала Die Welt резко отреагировали на заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что он не примет никакого завершения войны с Ираном, кроме его капитуляции.
"Удобно для всех забывается, что эту войну начали США и Израиль, в то время как шли переговоры с Ираном. Но кого волнует международное право?" — написал один из комментаторов.
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Сосед России предложил США свою территорию для операции в Иране
Вчера, 23:08
"Когда цена на нефть растет, все остальное тоже растет. Продукты питания дорожают, потребление снижается, что приводит к росту бедности; многие люди уже сейчас реже заправляют свои автомобили из-за финансовых трудностей. Израиль и США ведут вас к гибели", — отметил другой.
Трампа нет абсолютно никакого плана. Неужели он этими неизбирательными бомбардировками действительно хочет превратить Иран в руины? С таким же успехом он мог бы просто взорвать ядерную бомбу", — иронично подчеркнул третий.
"Наличие молотка не означает, что нужно крушить все, что движется. Достаточно забить один гвоздь, чтобы укрепить единство. Однако нынешняя администрация США, похоже, сосредоточена только на разрушении, не задумываясь о последствиях. Разрушать легче, чем строить, разделять легче, чем объединять. Это не только дает СМИ красочные заголовки, но и оправдывает собственные интересы, какими бы абсурдными они ни казались", — резюмировал еще один читатель.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
СМИ раскрыли, что Зеленский планирует сделать Трампу из-за Ирана
16:37
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не примет никакого завершения войны с Ираном, кроме безоговорочной капитуляции исламской республики.
Иранский президент Масуд Пезешкиан, отвечая Трампу, подчеркнул, что заявление о безоговорочной капитуляции Ирана — грезы, которые США и Израилю стоит "унести с собой в могилу".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Иран утверждает, что США за сутки потеряли большое количество военных
15:33
 
ИРАНСШАИЗРАИЛЬДональд ТрампМасуд Пезешкиан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала