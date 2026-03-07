В Турции предложили наказывать тату- и пирсинг-мастеров

https://1prime.ru/20260307/turtsija-868100751.html
СТАМБУЛ, 7 мар – ПРАЙМ. Законопроект об уголовном наказании для тату- и пирсинг-мастеров за процедуры для несовершеннолетних внесен в парламент Турции, этим специалистам может грозить до трех лет тюрьмы, выяснило РИА Новости.
Законопроект внесен в парламент Турции в начале марта депутатом от турецкой Партии националистического движения (MHP) Зухаль Каракоч.
"Предлагается внести изменения в уголовный кодекс... лишение свободы на срок от одного до трех лет для тех, кто проводит процедуры по эстетическому вмешательству (нанесение татуировок, пирсинга, всех видов ботокса и филлеров) для несовершеннолетних при отсутствии медицинской необходимости или при отсутствии законного представителя ребенка во время процедуры и его письменного согласия", - говорится в тексте законопроекта, с которым ознакомилось РИА Новости.
В пояснительной записке к законопроекту Каракоч отмечает, что татуировки, пирсинг, процедуры с использованием ботокса и филлеров, проводимые несовершеннолетними по их воле, могут "привести к ситуациям, которые сложно исправить в будущем", и серьезным проблемам со здоровьем. Кроме того, могут возникнуть проблемы с устройством в ряды армии, полиции, разведки и других органов.
