"Пожертвуем всеми": в США выступили с жестким предупреждением из-за Ирана
МОСКВА, 7 марта — ПРАЙМ. Операция Соединенных Штатов против Ирана демонстрирует, что Вашингтону нельзя доверять, заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis бывший аналитик ЦРУ Скотт Риттер. "Америка — не друг никому. Мы предаем всех. У нас нет союзников. Мы пожертвуем всеми для обеспечения интересов", — отметил он. Эксперт подчеркнул, что США уже проиграли в войне с Ираном и на данном этапе лишь ищут предлог для продолжения конфликта. Он добавил, что в случае начала наземной операции американские войска ожидает серьезное поражение. "Если бы мы это сделали, например, сегодня, то у нас бы не получилось. Мы бы не смогли централизовать силы и у нас нет структуры для этого", — подытожил Риттер. В субботу, 28 февраля, США совместно с Израилем провели серию авиаударов по иранским объектам, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. В ответ Иран выпустил ракеты по израильским территориям и военным базам США на Ближнем Востоке.
