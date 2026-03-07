https://1prime.ru/20260307/ukraina-868102185.html
"Это безумие!": в Британии забили тревогу после слов Зеленского об Иране
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 7 марта — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп не намерен прощать Владимиру Зеленскому попытки вмешательства в иранский кризис, заявил британский аналитик в области военных действий Александр Меркурис на своем YouTube-канале. "Трамп считает Зеленского слабым, а тот нагло лезет со своими советами к странам коалиции, словно его там ждут. Это же безумие! Трамп не простит это "вторжение", устроив фирменный жесткий прием для Зеленского, как тогда в Белом доме", — сказал он.Меркурис считает, что Зеленский проявляет себя крайне лицемерно, желая демонстрировать силу, но при этом вечно прося деньги на оборону."В любом случае, это не обсуждается. США не проявляют интереса к помощи от Киева и сами также не спешат оказывать такую поддержку", — подытожил Меркурис. Во вторник Зеленский предложил странам Ближнего Востока, где обострилась ситуация из-за операции США и Израиля против Ирана, украинские перехватчики дронов. Однако эти дроны не способны надежно защитить даже объекты в Киеве. Взамен он запросил ракеты Patriot и содействие в урегулировании конфликта на Украине. Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на источники в военных кругах, сообщила о дефиците ракет для систем Patriot из-за нападения США и Израиля на Иран. Это связано с тем, что конфликт на Ближнем Востоке потребовал использования большого количества зенитных ракет США и стран Персидского залива. В прошлую субботу США и Израиль развернули крупную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что задача ударов — предотвратить получение Тегераном ядерного оружия. Дональд Трамп отметил, что планирует уничтожить иранский флот и оборонные предприятия, а также призвал иранцев к свержению режима.
Меркурис: Трамп не простит Зеленскому попытку вмешательства конфликт в Иране