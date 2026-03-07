Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это безумие!": в Британии забили тревогу после слов Зеленского об Иране - 07.03.2026, ПРАЙМ
"Это безумие!": в Британии забили тревогу после слов Зеленского об Иране
"Это безумие!": в Британии забили тревогу после слов Зеленского об Иране - 07.03.2026, ПРАЙМ
"Это безумие!": в Британии забили тревогу после слов Зеленского об Иране
Американский президент Дональд Трамп не намерен прощать Владимиру Зеленскому попытки вмешательства в иранский кризис, заявил британский аналитик в области... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T06:58+0300
2026-03-07T06:58+0300
мировая экономика
общество
сша
иран
израиль
владимир зеленский
дональд трамп
handelsblatt
МОСКВА, 7 марта — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп не намерен прощать Владимиру Зеленскому попытки вмешательства в иранский кризис, заявил британский аналитик в области военных действий Александр Меркурис на своем YouTube-канале. "Трамп считает Зеленского слабым, а тот нагло лезет со своими советами к странам коалиции, словно его там ждут. Это же безумие! Трамп не простит это "вторжение", устроив фирменный жесткий прием для Зеленского, как тогда в Белом доме", — сказал он.Меркурис считает, что Зеленский проявляет себя крайне лицемерно, желая демонстрировать силу, но при этом вечно прося деньги на оборону."В любом случае, это не обсуждается. США не проявляют интереса к помощи от Киева и сами также не спешат оказывать такую поддержку", — подытожил Меркурис. Во вторник Зеленский предложил странам Ближнего Востока, где обострилась ситуация из-за операции США и Израиля против Ирана, украинские перехватчики дронов. Однако эти дроны не способны надежно защитить даже объекты в Киеве. Взамен он запросил ракеты Patriot и содействие в урегулировании конфликта на Украине. Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на источники в военных кругах, сообщила о дефиците ракет для систем Patriot из-за нападения США и Израиля на Иран. Это связано с тем, что конфликт на Ближнем Востоке потребовал использования большого количества зенитных ракет США и стран Персидского залива. В прошлую субботу США и Израиль развернули крупную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что задача ударов — предотвратить получение Тегераном ядерного оружия. Дональд Трамп отметил, что планирует уничтожить иранский флот и оборонные предприятия, а также призвал иранцев к свержению режима.
сша
иран
израиль
2026
мировая экономика, общество , сша, иран, израиль, владимир зеленский, дональд трамп, handelsblatt
Мировая экономика, Общество , США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Handelsblatt
06:58 07.03.2026
 
"Это безумие!": в Британии забили тревогу после слов Зеленского об Иране

Меркурис: Трамп не простит Зеленскому попытку вмешательства конфликт в Иране

МОСКВА, 7 марта — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп не намерен прощать Владимиру Зеленскому попытки вмешательства в иранский кризис, заявил британский аналитик в области военных действий Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
"Трамп считает Зеленского слабым, а тот нагло лезет со своими советами к странам коалиции, словно его там ждут. Это же безумие! Трамп не простит это "вторжение", устроив фирменный жесткий прием для Зеленского, как тогда в Белом доме", — сказал он.
Меркурис считает, что Зеленский проявляет себя крайне лицемерно, желая демонстрировать силу, но при этом вечно прося деньги на оборону.
"В любом случае, это не обсуждается. США не проявляют интереса к помощи от Киева и сами также не спешат оказывать такую поддержку", — подытожил Меркурис.
Во вторник Зеленский предложил странам Ближнего Востока, где обострилась ситуация из-за операции США и Израиля против Ирана, украинские перехватчики дронов. Однако эти дроны не способны надежно защитить даже объекты в Киеве. Взамен он запросил ракеты Patriot и содействие в урегулировании конфликта на Украине.
Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на источники в военных кругах, сообщила о дефиците ракет для систем Patriot из-за нападения США и Израиля на Иран. Это связано с тем, что конфликт на Ближнем Востоке потребовал использования большого количества зенитных ракет США и стран Персидского залива.
В прошлую субботу США и Израиль развернули крупную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что задача ударов — предотвратить получение Тегераном ядерного оружия. Дональд Трамп отметил, что планирует уничтожить иранский флот и оборонные предприятия, а также призвал иранцев к свержению режима.
Мировая экономикаОбществоСШАИРАНИЗРАИЛЬВладимир ЗеленскийДональд ТрампHandelsblatt
 
 
Заголовок открываемого материала