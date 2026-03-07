https://1prime.ru/20260307/ukraina-868102651.html

"Полное безумие": в Киеве заявили о катастрофе на Украине из-за Ирана

МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Украина столкнется с серьезными трудностями из-за роста цен на топливо, спровоцированного конфликтом между США, Израилем и Ираном, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. "Для Украины это, конечно, полное безумие", — отметил он на своем YouTube-канале, комментируя ситуацию на мировом рынке. В пятницу вечером мировые рынки зафиксировали рост цен на нефть. Согласно данным торгов, стоимость барреля марки Brent впервые с конца сентября 2023 года превысила отметку в 94 доллара. Политолог подчеркнул, что паника на Украине, связанная с возможным дефицитом топлива и его подорожанием, только усугубляет ситуацию. США и Израиль 28 февраля начали наносить авиаудары по объектам в Иране, включая столицу Тегеран. Это привело к разрушениям и гибели мирных жителей. В ответ Иран атакует израильские территории и американские базы на Ближнем Востоке, что стало причиной резкого снижения судоходства через Ормузский пролив. Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Его северный берег принадлежит Ирану, а южный — ОАЭ и Оману. Это важнейший маршрут для транспортировки нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, обеспечивающий около 20% мировых поставок этих ресурсов.

