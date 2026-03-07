https://1prime.ru/20260307/uslugi-868087306.html

“Придется заплатить”. Что банки навязывают клиентам без их согласия

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. О том, какие услуги банки нередко подключают клиентам без их согласия и как вернуть деньги за навязанный сервис, агентству “Прайм” рассказал вице-президент Ассоциации медиаторов "Сила Диалога" Дмитрий Хрулев."Ситуация, знакомая миллионам. Приходишь в банк оформить кредит или открыть карту, подписываешь документы, а через месяц обнаруживаешь в выписке списания за услуги, о которых не просил. СМС-информирование, страхование жизни, юридическая поддержка, подписка на "финансовый помощник" и еще какой-нибудь "пакет привилегий". Каждая позиция по 100–300 рублей в месяц, но в сумме набегает ощутимо”, - отметил он.Самые частые навязанные услуги при оформлении кредитов и карт выглядят так:Расширенные пакеты обслуживания карты, когда вместо базового тарифа клиента молча переводят на "премиальный" с годовым обслуживанием в несколько тысяч рублей.Технически банк формально получает согласие. Галочка в договоре, пункт мелким шрифтом на третьей странице, заранее проставленное согласие в мобильном приложении при оформлении заявки онлайн. Клиент подписывает не глядя, потому что менеджер торопит и говорит "это стандартная форма".С 1 сентября 2025 года работают поправки в закон о защите прав потребителей по Федеральному закону №69-ФЗ от 07.04.2025. Теперь продавцы и исполнители услуг, включая банки, обязаны получать отдельное письменное согласие на каждую дополнительную услугу. Заранее проставленные галочки в договорах и приложениях запрещены.Если банк всё-таки подключил что-то без явного согласия, потребитель вправе требовать полного возврата денег. Причем бремя доказывания теперь лежит на банке. Именно кредитная организация должна подтвердить, что клиент действительно сам захотел услугу и осознанно за неё заплатил.Порядок действий, если обнаружили лишние списания:“По сути, это последний вариант решить вопрос мирно, без судебных тяжб и затягивания на месяцы. И только если медиация не дала результата, остаётся суд, где потребитель освобожден от уплаты госпошлины и может подать иск по месту своего жительства", - заключил Дмитрий Хрулев.

