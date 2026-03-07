https://1prime.ru/20260307/vsu-868103652.html
ВСУ размещали технику и пункты управления в школах в Красноармейске
ВСУ размещали технику и пункты управления в школах в Красноармейске
ДОНЕЦК, 7 мар - ПРАЙМ. Украинские подразделения размещали технику и пункты управления в школах, церквях и пожарных частях в Красноармейске, сообщил РИА Новости командир 7-й мотострелковой роты 3-го батальона 30-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" гвардии старший лейтенант Геннадий Дорошев.
"Они ставили технику в церкви, прятались в зданиях пожарной части, в школах. У меня было много задач, и часто школы использовались как командные пункты и места запуска беспилотников", - рассказал военнослужащий.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября 2025 года посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
