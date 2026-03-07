Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Wildberries откроет еще два отеля в Турции - 07.03.2026
Wildberries в мае откроет два отеля в турецкой Алании, рассказали РИА Новости в пресс-службе РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ). | 07.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Wildberries в мае откроет два отеля в турецкой Алании, рассказали РИА Новости в пресс-службе РВБ (объединенной компании Wildberries &amp; Russ). Первый фирменный отель WB Travel открылся в Египте в феврале, с 1 мая будет запущен отель в Турции - в городе Кемер. "Сервис WB Travel вместе со стратегическим партнером - туроператором Fun&amp;Sun - открывают два фирменных отеля под брендом WB Travel в Турции. Принимать гостей они начнут 1 мая 2026 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что отели находятся в Алании, рядом с побережьем Средиземного моря.
бизнес, туризм, банки, турция, египет, fun&sun, wildberries
23:30 07.03.2026 (обновлено: 23:51 07.03.2026)
 
Wildberries откроет еще два отеля в Турции

Wildberries в мае откроет два отеля под брендом WB Travel в турецкой Алании

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Wildberries в мае откроет два отеля в турецкой Алании, рассказали РИА Новости в пресс-службе РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ).
Первый фирменный отель WB Travel открылся в Египте в феврале, с 1 мая будет запущен отель в Турции - в городе Кемер.
"Сервис WB Travel вместе со стратегическим партнером - туроператором Fun&Sun - открывают два фирменных отеля под брендом WB Travel в Турции. Принимать гостей они начнут 1 мая 2026 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отели находятся в Алании, рядом с побережьем Средиземного моря.
ЭкономикаБизнесТуризмБанкиТУРЦИЯЕГИПЕТFun&SunWildberries
 
 
Заголовок открываемого материала