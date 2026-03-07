https://1prime.ru/20260307/wildberries-868117342.html
Wildberries откроет еще два отеля в Турции
2026-03-07T23:30+0300
2026-03-07T23:30+0300
2026-03-07T23:51+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864773667_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_4345c097b69ceb2f1368a0dc4ce3f32a.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Wildberries в мае откроет два отеля в турецкой Алании, рассказали РИА Новости в пресс-службе РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ). Первый фирменный отель WB Travel открылся в Египте в феврале, с 1 мая будет запущен отель в Турции - в городе Кемер. "Сервис WB Travel вместе со стратегическим партнером - туроператором Fun&Sun - открывают два фирменных отеля под брендом WB Travel в Турции. Принимать гостей они начнут 1 мая 2026 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что отели находятся в Алании, рядом с побережьем Средиземного моря.
