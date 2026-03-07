https://1prime.ru/20260307/zakharova-868106391.html

Захарова назвала обладание ядерным оружием идеей фикс Зеленского

Захарова назвала обладание ядерным оружием идеей фикс Зеленского - 07.03.2026, ПРАЙМ

Захарова назвала обладание ядерным оружием идеей фикс Зеленского

Обладание ядерным оружием является идеей фикс киевского режима, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 07.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-07T11:42+0300

2026-03-07T11:42+0300

2026-03-07T11:42+0300

общество

европа

мария захарова

урсула фон дер ляйен

кая каллас

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/63/842946370_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_75bf64f9135bcd184d5f32399d3e2208.jpg

МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Обладание ядерным оружием является идеей фикс киевского режима, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это идея фикс самого киевского режима. Вспомните, с чего все начиналось. Заявления Зеленского на рубеже начала специальной военной операции, когда он сказал, что неплохо было бы киевскому режиму обладать ядерным оружием. Преступления киевского режима в Курской области и в Судже не оставляют сомнений, что ядерное оружие ему нужно не с целью сдерживания, а с целью применения", - сказала Захарова. По ее мнению, европейские представители не учитывают, что все "созданными ими монстры" потом поворачивались против них. "Они все время забывают одну простую вещь. Все монстры, которых они создавали исторически, потом поворачивались в их сторону и угрожали существованию своих прародителей. Нет никаких сомнений, что начни Зеленский или киевский режим в целом обладать ядерным оружием, он употребит его, в том числе и в контексте своих же спонсоров просто потому, что ему будет удобнее выколачивать из них деньги", - полагает дипломат. Захарова отметила, что глава европейской дипломатии Кайя Каллас, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен как раз и хотят поставить Европу на грань выживания и сделать ей еще хуже. "Они не думают о народах своих стран, а обслуживают только мировые, очевидно, с западным движком элиты. Они полностью завязаны и не имеют никакого отношения к демократическим процедурам. Они никем не избираются, а приводятся к власти абсолютно неподсудно. Мы видим, как очевидная коррупция Урсулы фон дер Ляйен осталась вне судебного преследования. Соответственно, эти люди, видимо, готовы на все. Мы видим, что они творят с Европой", - заключила она.

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , европа, мария захарова, урсула фон дер ляйен, кая каллас, мид рф