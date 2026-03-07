Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США и Япония обсуждают создание завода по производству дисплеев - 07.03.2026
США и Япония обсуждают создание завода по производству дисплеев
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Токио и Вашингтон рассматривают строительство в США нового завода японского производителя жидкокристаллических дисплеев Japan Display стоимостью 13 миллиардов долларов, сообщает издание Nikkei Asia. "Правительство Японии обратилось к компании Japan Display с предложением о создании современного завода в США. Этот проект станет частью инвестиционно-кредитного пакета Японии в США на сумму 550 миллиардов долларов", - пишет издание. Отмечается, что стоимость проекта может составить примерно 13 миллиардов долларов. Обсуждение проекта происходит на фоне того, что ранее американские политики выражали обеспокоенность по поводу зависимости армии США от китайских жидкокристаллических дисплеев. Летом 2025 года по итогам нескольких раундов переговоров по вопросам пошлин Япония и США договорились о японских инвестициях в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов, при этом страны вводят взаимные торговые пошлины в 15%.
21:26 07.03.2026
 
США и Япония обсуждают создание завода по производству дисплеев

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Токио и Вашингтон рассматривают строительство в США нового завода японского производителя жидкокристаллических дисплеев Japan Display стоимостью 13 миллиардов долларов, сообщает издание Nikkei Asia.
"Правительство Японии обратилось к компании Japan Display с предложением о создании современного завода в США. Этот проект станет частью инвестиционно-кредитного пакета Японии в США на сумму 550 миллиардов долларов", - пишет издание.
Отмечается, что стоимость проекта может составить примерно 13 миллиардов долларов. Обсуждение проекта происходит на фоне того, что ранее американские политики выражали обеспокоенность по поводу зависимости армии США от китайских жидкокристаллических дисплеев.
Летом 2025 года по итогам нескольких раундов переговоров по вопросам пошлин Япония и США договорились о японских инвестициях в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов, при этом страны вводят взаимные торговые пошлины в 15%.
Заголовок открываемого материала