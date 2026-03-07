https://1prime.ru/20260307/zavod-868114422.html

США и Япония обсуждают создание завода по производству дисплеев

США и Япония обсуждают создание завода по производству дисплеев - 07.03.2026, ПРАЙМ

США и Япония обсуждают создание завода по производству дисплеев

Токио и Вашингтон рассматривают строительство в США нового завода японского производителя жидкокристаллических дисплеев Japan Display стоимостью 13 миллиардов... | 07.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-07T21:26+0300

2026-03-07T21:26+0300

2026-03-07T21:26+0300

экономика

промышленность

сша

япония

токио

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/07/868114267_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_97d6c89892c572f1ddd4940affe95005.jpg

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Токио и Вашингтон рассматривают строительство в США нового завода японского производителя жидкокристаллических дисплеев Japan Display стоимостью 13 миллиардов долларов, сообщает издание Nikkei Asia. "Правительство Японии обратилось к компании Japan Display с предложением о создании современного завода в США. Этот проект станет частью инвестиционно-кредитного пакета Японии в США на сумму 550 миллиардов долларов", - пишет издание. Отмечается, что стоимость проекта может составить примерно 13 миллиардов долларов. Обсуждение проекта происходит на фоне того, что ранее американские политики выражали обеспокоенность по поводу зависимости армии США от китайских жидкокристаллических дисплеев. Летом 2025 года по итогам нескольких раундов переговоров по вопросам пошлин Япония и США договорились о японских инвестициях в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов, при этом страны вводят взаимные торговые пошлины в 15%.

https://1prime.ru/20260305/ssha-868060142.html

сша

япония

токио

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, сша, япония, токио