США и Япония обсуждают создание завода по производству дисплеев
США и Япония обсуждают создание завода по производству дисплеев - 07.03.2026, ПРАЙМ
США и Япония обсуждают создание завода по производству дисплеев
Токио и Вашингтон рассматривают строительство в США нового завода японского производителя жидкокристаллических дисплеев Japan Display стоимостью 13 миллиардов... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T21:26+0300
2026-03-07T21:26+0300
2026-03-07T21:26+0300
экономика
промышленность
сша
япония
токио
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Токио и Вашингтон рассматривают строительство в США нового завода японского производителя жидкокристаллических дисплеев Japan Display стоимостью 13 миллиардов долларов, сообщает издание Nikkei Asia. "Правительство Японии обратилось к компании Japan Display с предложением о создании современного завода в США. Этот проект станет частью инвестиционно-кредитного пакета Японии в США на сумму 550 миллиардов долларов", - пишет издание. Отмечается, что стоимость проекта может составить примерно 13 миллиардов долларов. Обсуждение проекта происходит на фоне того, что ранее американские политики выражали обеспокоенность по поводу зависимости армии США от китайских жидкокристаллических дисплеев. Летом 2025 года по итогам нескольких раундов переговоров по вопросам пошлин Япония и США договорились о японских инвестициях в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов, при этом страны вводят взаимные торговые пошлины в 15%.
сша
япония
токио
промышленность, сша, япония, токио
Экономика, Промышленность, США, ЯПОНИЯ, Токио
США и Япония обсуждают создание завода по производству дисплеев
Nikkei Asia: США и Япония хотят создать многомиллиардный завод по производству дисплеев
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Токио и Вашингтон рассматривают строительство в США нового завода японского производителя жидкокристаллических дисплеев Japan Display стоимостью 13 миллиардов долларов, сообщает издание Nikkei Asia.
"Правительство Японии
обратилось к компании Japan Display с предложением о создании современного завода в США
. Этот проект станет частью инвестиционно-кредитного пакета Японии в США на сумму 550 миллиардов долларов", - пишет издание.
Отмечается, что стоимость проекта может составить примерно 13 миллиардов долларов. Обсуждение проекта происходит на фоне того, что ранее американские политики выражали обеспокоенность по поводу зависимости армии США от китайских жидкокристаллических дисплеев.
Летом 2025 года по итогам нескольких раундов переговоров по вопросам пошлин Япония и США договорились о японских инвестициях в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов, при этом страны вводят взаимные торговые пошлины в 15%.
