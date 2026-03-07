Зеленский впал в ярость из-за крупной проблемы, пишут СМИ
NZZ: решение Орбана заблокировать кредит Киеву вызвало ярость у Зеленского
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить для Украины кредит в размере 90 миллиардов евро вызвал ярость у Владимира Зеленского, пишет газета Neue Zürcher Zeitung.
"Венгрия наложила вето на два предложения: 20-й пакет санкций против России и кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины, который уже был согласован на политическом уровне, что вызвало ярость Зеленского", — отмечает издание.
По информации газеты, последние угрозы со стороны Зеленского в адрес Орбана усугубляют и так напряженные отношения между Киевом и Будапештом, что ставит Европейский Союз в затруднительное положение, вынуждая его "балансировать на грани".
Зеленский в четверг начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что глава киевского режима угрозами в адрес Орбана перешел "красные линии", и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих "безобразных заявлений".
Конфликт вокруг "Дружбы"
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В свою очередь, Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российского топлива по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.