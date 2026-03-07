Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский впал в ярость из-за крупной проблемы, пишут СМИ - 07.03.2026, ПРАЙМ
Зеленский впал в ярость из-за крупной проблемы, пишут СМИ
Зеленский впал в ярость из-за крупной проблемы, пишут СМИ - 07.03.2026, ПРАЙМ
Зеленский впал в ярость из-за крупной проблемы, пишут СМИ
Отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить для Украины кредит в размере 90 миллиардов евро вызвал ярость у Владимира Зеленского, пишет газета Neue... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T07:39+0300
2026-03-07T07:39+0300
в мире
украина
венгрия
киев
владимир зеленский
виктор орбан
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить для Украины кредит в размере 90 миллиардов евро вызвал ярость у Владимира Зеленского, пишет газета Neue Zürcher Zeitung."Венгрия наложила вето на два предложения: 20-й пакет санкций против России и кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины, который уже был согласован на политическом уровне, что вызвало ярость Зеленского", — отмечает издание. По информации газеты, последние угрозы со стороны Зеленского в адрес Орбана усугубляют и так напряженные отношения между Киевом и Будапештом, что ставит Европейский Союз в затруднительное положение, вынуждая его "балансировать на грани". Зеленский в четверг начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что глава киевского режима угрозами в адрес Орбана перешел "красные линии", и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих "безобразных заявлений". Конфликт вокруг "Дружбы" Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В свою очередь, Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российского топлива по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
украина
венгрия
киев
в мире, украина, венгрия, киев, владимир зеленский, виктор орбан, ес
В мире, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Киев, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, ЕС
07:39 07.03.2026
 
Зеленский впал в ярость из-за крупной проблемы, пишут СМИ

NZZ: решение Орбана заблокировать кредит Киеву вызвало ярость у Зеленского

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить для Украины кредит в размере 90 миллиардов евро вызвал ярость у Владимира Зеленского, пишет газета Neue Zürcher Zeitung.
"Венгрия наложила вето на два предложения: 20-й пакет санкций против России и кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины, который уже был согласован на политическом уровне, что вызвало ярость Зеленского", — отмечает издание.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
В Киеве рассказали, что произошло с Зеленским после ударов по Ирану
1 марта, 05:58
По информации газеты, последние угрозы со стороны Зеленского в адрес Орбана усугубляют и так напряженные отношения между Киевом и Будапештом, что ставит Европейский Союз в затруднительное положение, вынуждая его "балансировать на грани".
Зеленский в четверг начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что глава киевского режима угрозами в адрес Орбана перешел "красные линии", и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих "безобразных заявлений".
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
В США вспомнили слова Путина после провала атаки на Иран
1 марта, 07:38

Конфликт вокруг "Дружбы"

Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В свою очередь, Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российского топлива по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
На Западе рассказали о катастрофе в США после ударов по Ирану
1 марта, 07:18
 
В миреУКРАИНАВЕНГРИЯКиевВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанЕС
 
 
