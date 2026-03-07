https://1prime.ru/20260307/zelenskiy-868103275.html

Зеленский впал в ярость из-за крупной проблемы, пишут СМИ

Зеленский впал в ярость из-за крупной проблемы, пишут СМИ - 07.03.2026, ПРАЙМ

Зеленский впал в ярость из-за крупной проблемы, пишут СМИ

Отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить для Украины кредит в размере 90 миллиардов евро вызвал ярость у Владимира Зеленского, пишет газета Neue... | 07.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-07T07:39+0300

2026-03-07T07:39+0300

2026-03-07T07:39+0300

в мире

украина

венгрия

киев

владимир зеленский

виктор орбан

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg

МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить для Украины кредит в размере 90 миллиардов евро вызвал ярость у Владимира Зеленского, пишет газета Neue Zürcher Zeitung."Венгрия наложила вето на два предложения: 20-й пакет санкций против России и кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины, который уже был согласован на политическом уровне, что вызвало ярость Зеленского", — отмечает издание. По информации газеты, последние угрозы со стороны Зеленского в адрес Орбана усугубляют и так напряженные отношения между Киевом и Будапештом, что ставит Европейский Союз в затруднительное положение, вынуждая его "балансировать на грани". Зеленский в четверг начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что глава киевского режима угрозами в адрес Орбана перешел "красные линии", и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих "безобразных заявлений". Конфликт вокруг "Дружбы" Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В свою очередь, Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российского топлива по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.

https://1prime.ru/20260301/zelenskiy-867909209.html

https://1prime.ru/20260301/iran-867910980.html

https://1prime.ru/20260301/ssha-867910487.html

украина

венгрия

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, украина, венгрия, киев, владимир зеленский, виктор орбан, ес