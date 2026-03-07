https://1prime.ru/20260307/zelenskiy-868108964.html
"Осуждения недостаточно". Истерика Зеленского вызвала переполох во Франции
"Осуждения недостаточно". Истерика Зеленского вызвала переполох во Франции
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян потребовал наказать Украину за угрозы Владимира Зеленского, желающего расправы над премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном."После выделения Украине 200 миллиардов евро Европейский союз внезапно открыл для себя настоящую личность Зеленского. Осуждения его угроз в адрес Виктора Орбана недостаточно. Давайте прекратим выделять деньги этой коррумпированной стране. Вернемся к здравому смыслу и будем работать на благо мира", — написал французский политик в соцсети X.В четверг Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС, обращаясь, предположительно, к венгерскому премьеру.Накануне на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл сообщил, что ЕК считает угрозы Зеленского в адрес Орбана неприемлемым.
