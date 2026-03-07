Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Осуждения недостаточно". Истерика Зеленского вызвала переполох во Франции
"Осуждения недостаточно". Истерика Зеленского вызвала переполох во Франции
"Осуждения недостаточно". Истерика Зеленского вызвала переполох во Франции - 07.03.2026, ПРАЙМ
"Осуждения недостаточно". Истерика Зеленского вызвала переполох во Франции
Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян потребовал наказать Украину за угрозы Владимира Зеленского, желающего расправы над премьер-министром... | 07.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-07T16:36+0300
2026-03-07T16:36+0300
общество
мировая экономика
франция
украина
венгрия
виктор орбан
владимир зеленский
ек
ес
всу
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян потребовал наказать Украину за угрозы Владимира Зеленского, желающего расправы над премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном."После выделения Украине 200 миллиардов евро Европейский союз внезапно открыл для себя настоящую личность Зеленского. Осуждения его угроз в адрес Виктора Орбана недостаточно. Давайте прекратим выделять деньги этой коррумпированной стране. Вернемся к здравому смыслу и будем работать на благо мира", — написал французский политик в соцсети X.В четверг Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС, обращаясь, предположительно, к венгерскому премьеру.Накануне на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл сообщил, что ЕК считает угрозы Зеленского в адрес Орбана неприемлемым.
франция
украина
венгрия
16:36 07.03.2026
 
"Осуждения недостаточно". Истерика Зеленского вызвала переполох во Франции

Политик Дюпон-Эньян потребовал наказать Украину за угрозы Зеленского

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян потребовал наказать Украину за угрозы Владимира Зеленского, желающего расправы над премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
"После выделения Украине 200 миллиардов евро Европейский союз внезапно открыл для себя настоящую личность Зеленского. Осуждения его угроз в адрес Виктора Орбана недостаточно. Давайте прекратим выделять деньги этой коррумпированной стране. Вернемся к здравому смыслу и будем работать на благо мира", — написал французский политик в соцсети X.
В четверг Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС, обращаясь, предположительно, к венгерскому премьеру.
Накануне на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл сообщил, что ЕК считает угрозы Зеленского в адрес Орбана неприемлемым.
Мелони выступила с громким заявлением об Украине
Вчера, 11:47
Вчера, 11:47
 
