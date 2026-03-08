https://1prime.ru/20260308/almazy-868128100.html

В "Алросе" рассказали, как сортируются алмазы

В "Алросе" рассказали, как сортируются алмазы - 08.03.2026, ПРАЙМ

В "Алросе" рассказали, как сортируются алмазы

Эксперты-сортировщики алмазов часами работают в статичных позах со специальной оптикой, чтобы определить размер, форму, качество и цвет каждого кристалла, даже... | 08.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-08T16:48+0300

2026-03-08T16:48+0300

2026-03-08T16:48+0300

россия

промышленность

алроса

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865861612_0:48:3077:1779_1920x0_80_0_0_9b5727b11bc8fc647a1398cb2347c5fd.jpg

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Эксперты-сортировщики алмазов часами работают в статичных позах со специальной оптикой, чтобы определить размер, форму, качество и цвет каждого кристалла, даже небольшая ошибка в определении оттенка может существенно повлиять на оценку драгоценного камня, сообщили РИА Новости в "Алросе". "Работа эксперта-сортировщика алмазов — это тонкое искусство, требующее исключительной внимательности, сосредоточенности, ответственности и развитой профессиональной интуиции. Специалисты часами работают в статичных позах, используя профессиональную оптику, чтобы тщательно изучить каждый кристалл и определить его характеристики", - поделились в компании. Отмечается, что оценка алмазов традиционно базируется на системе четырёх ключевых критериев: размере, форме, качестве и цвете. Именно сочетание этих характеристик формирует ценность камня, объяснили в "Алросе". "Для каждой категории размера и качества существует собственная цветовая шкала, состоящая в среднем из 16 оттенков, выстроенных от самых светлых к более насыщенным. Различия между соседними оттенками зачастую едва заметны, но точность их определения имеет принципиальное значение: даже небольшая ошибка может существенно повлиять на оценку драгоценного камня", - уточнили там. Женщины нередко выбирают "алмазные" профессии, связанные с непосредственным взаимодействием с кристаллом. В частности, на обогатительных фабриках компании трудятся сепараторщики - специалисты, участвующие в извлечении алмазов из кимберлитовой руды. Женщины также реализуют себя в качестве огранщиков алмазов в бриллианты. Также они занимаются сортировкой и подготовкой драгоценных камней. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. В компании сегодня работают более 10 тысяч сотрудниц. Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. В России в этом году праздник приходится на воскресенье, поэтому выходным днём будет и понедельник 9 марта. Таким образом, в честь этого россияне отдыхают три дня, с 7 по 9 марта.

https://1prime.ru/20260305/almazy-868056311.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, алроса