"Алроса" назвала самые популярные у покупателей бриллианты - 08.03.2026
"Алроса" назвала самые популярные у покупателей бриллианты
"Алроса" назвала самые популярные у покупателей бриллианты
"Алроса" назвала самые популярные у покупателей бриллианты
Наиболее популярны у покупателей бесцветные бриллианты, во многом это объясняется тем, что подобные алмазы встречаются значительно чаще камней других оттенков,... | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T06:08+0300
2026-03-08T06:45+0300
бизнес
промышленность
алроса
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Наиболее популярны у покупателей бесцветные бриллианты, во многом это объясняется тем, что подобные алмазы встречаются значительно чаще камней других оттенков, сообщили РИА Новости в алмазодобывающей компании "Алроса". "Бесцветные бриллианты на протяжении десятилетий формируют основу мирового ювелирного рынка и чаще всего становятся выбором покупателей. Во многом это объясняется природой: бесцветные алмазы встречаются значительно чаще, чем кристаллы фантазийных оттенков", - сказали в компании. Кроме того, именно бесцветный бриллиант исторически закрепился в качестве ювелирной классики - символ чистоты, света и элегантности, подчеркнули в компании. В "Алросе" отметили, что на структуру спроса отчасти влияет и фактор осведомлённости - многие покупатели только открывают для себя разнообразие природной палитры фантазийных бриллиантов. "В последние годы можно наблюдать постепенное изменение этой динамики. Интерес к бриллиантам фантазийных цветов уверенно растёт, особенно в цвете Vivid Yellow различной степени насыщенности", - добавили в компании. Увеличению спроса на бриллианты разных цветов способствует как развитие современной ювелирной эстетики, так и влияние культурной среды. Фантазийные бриллианты всё чаще появляются на красных дорожках и в частных коллекциях знаменитостей, уточнили в компании. Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. В России в этом году праздник приходится на воскресенье, поэтому выходным днём будет и понедельник 9 марта. Таким образом, в честь этого россияне отдыхают три дня, с 7 по 9 марта.
2026
бизнес, промышленность, алроса
Бизнес, Промышленность, Алроса
06:08 08.03.2026 (обновлено: 06:45 08.03.2026)
 
"Алроса" назвала самые популярные у покупателей бриллианты

"Алроса": у покупателей наиболее популярны бесцветные бриллианты

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Наиболее популярны у покупателей бесцветные бриллианты, во многом это объясняется тем, что подобные алмазы встречаются значительно чаще камней других оттенков, сообщили РИА Новости в алмазодобывающей компании "Алроса".
"Бесцветные бриллианты на протяжении десятилетий формируют основу мирового ювелирного рынка и чаще всего становятся выбором покупателей. Во многом это объясняется природой: бесцветные алмазы встречаются значительно чаще, чем кристаллы фантазийных оттенков", - сказали в компании.
Кроме того, именно бесцветный бриллиант исторически закрепился в качестве ювелирной классики - символ чистоты, света и элегантности, подчеркнули в компании.
В "Алросе" отметили, что на структуру спроса отчасти влияет и фактор осведомлённости - многие покупатели только открывают для себя разнообразие природной палитры фантазийных бриллиантов.
"В последние годы можно наблюдать постепенное изменение этой динамики. Интерес к бриллиантам фантазийных цветов уверенно растёт, особенно в цвете Vivid Yellow различной степени насыщенности", - добавили в компании.
Увеличению спроса на бриллианты разных цветов способствует как развитие современной ювелирной эстетики, так и влияние культурной среды. Фантазийные бриллианты всё чаще появляются на красных дорожках и в частных коллекциях знаменитостей, уточнили в компании.
Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. В России в этом году праздник приходится на воскресенье, поэтому выходным днём будет и понедельник 9 марта. Таким образом, в честь этого россияне отдыхают три дня, с 7 по 9 марта.
 
Заголовок открываемого материала