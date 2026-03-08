https://1prime.ru/20260308/alros-868120173.html

"Алроса" назвала самые популярные у покупателей бриллианты

"Алроса" назвала самые популярные у покупателей бриллианты - 08.03.2026, ПРАЙМ

"Алроса" назвала самые популярные у покупателей бриллианты

Наиболее популярны у покупателей бесцветные бриллианты, во многом это объясняется тем, что подобные алмазы встречаются значительно чаще камней других оттенков,... | 08.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-08T06:08+0300

2026-03-08T06:08+0300

2026-03-08T06:45+0300

бизнес

промышленность

алроса

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868120173.jpg?1772941520

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Наиболее популярны у покупателей бесцветные бриллианты, во многом это объясняется тем, что подобные алмазы встречаются значительно чаще камней других оттенков, сообщили РИА Новости в алмазодобывающей компании "Алроса". "Бесцветные бриллианты на протяжении десятилетий формируют основу мирового ювелирного рынка и чаще всего становятся выбором покупателей. Во многом это объясняется природой: бесцветные алмазы встречаются значительно чаще, чем кристаллы фантазийных оттенков", - сказали в компании. Кроме того, именно бесцветный бриллиант исторически закрепился в качестве ювелирной классики - символ чистоты, света и элегантности, подчеркнули в компании. В "Алросе" отметили, что на структуру спроса отчасти влияет и фактор осведомлённости - многие покупатели только открывают для себя разнообразие природной палитры фантазийных бриллиантов. "В последние годы можно наблюдать постепенное изменение этой динамики. Интерес к бриллиантам фантазийных цветов уверенно растёт, особенно в цвете Vivid Yellow различной степени насыщенности", - добавили в компании. Увеличению спроса на бриллианты разных цветов способствует как развитие современной ювелирной эстетики, так и влияние культурной среды. Фантазийные бриллианты всё чаще появляются на красных дорожках и в частных коллекциях знаменитостей, уточнили в компании. Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. В России в этом году праздник приходится на воскресенье, поэтому выходным днём будет и понедельник 9 марта. Таким образом, в честь этого россияне отдыхают три дня, с 7 по 9 марта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, алроса