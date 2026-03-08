Лукашенко предложил переименовать кофе американо

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
белоруссия
александр лукашенко
МИНСК, 8 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил переименовать в стране кофе американо. Лукашенко в воскресенье побывал в одном из минских ресторанов сети быстрого "Мак.бай". Директор сети Виктория Данько продемонстрировала президенту, как обращаться со стендом самообслуживания. В числе предлагаемых на табло стенда напитков был американо. "Американо надо переименовать в белорусский бренд. В скобочках пока пиши "американо", когда привыкнут, тогда…" - сказал Лукашенко на видеозаписи, опубликованной близким к пресс-службе президента Белоруссии Белоруссии Telegram-каналом "Пул Первого". "Пул Первого". Данько предложила вместо "американо" пока использовать наименование "черный кофе". Лукашенко одобрил эту идею.
белоруссия, александр лукашенко
БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
16:55 08.03.2026
 
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 8 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил переименовать в стране кофе американо.
Лукашенко в воскресенье побывал в одном из минских ресторанов сети быстрого "Мак.бай". Директор сети Виктория Данько продемонстрировала президенту, как обращаться со стендом самообслуживания. В числе предлагаемых на табло стенда напитков был американо.
"Американо надо переименовать в белорусский бренд. В скобочках пока пиши "американо", когда привыкнут, тогда…" - сказал Лукашенко на видеозаписи, опубликованной близким к пресс-службе президента Белоруссии Белоруссии Telegram-каналом "Пул Первого". "Пул Первого".
Данько предложила вместо "американо" пока использовать наименование "черный кофе". Лукашенко одобрил эту идею.
"Мак.бай" пообещал Лукашенко полностью перейти на белорусские продукты
БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
 
 
