https://1prime.ru/20260308/amerikano-868127413.html
Лукашенко предложил переименовать кофе американо
Лукашенко предложил переименовать кофе американо - 08.03.2026, ПРАЙМ
Лукашенко предложил переименовать кофе американо
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил переименовать в стране кофе американо. | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T16:55+0300
2026-03-08T16:55+0300
2026-03-08T16:55+0300
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849743890_0:92:3125:1850_1920x0_80_0_0_f2b2a79d152b76225cf6b57cc1718bcb.jpg
МИНСК, 8 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил переименовать в стране кофе американо. Лукашенко в воскресенье побывал в одном из минских ресторанов сети быстрого "Мак.бай". Директор сети Виктория Данько продемонстрировала президенту, как обращаться со стендом самообслуживания. В числе предлагаемых на табло стенда напитков был американо. "Американо надо переименовать в белорусский бренд. В скобочках пока пиши "американо", когда привыкнут, тогда…" - сказал Лукашенко на видеозаписи, опубликованной близким к пресс-службе президента Белоруссии Белоруссии Telegram-каналом "Пул Первого". "Пул Первого". Данько предложила вместо "американо" пока использовать наименование "черный кофе". Лукашенко одобрил эту идею.
https://1prime.ru/20260308/lukashenko-868127122.html
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849743890_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_b3ffe1a5cde660c6778cb9dfd23e6647.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, александр лукашенко
БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
Лукашенко предложил переименовать кофе американо
Лукашенко предложил переименовать кофе американо в белорусский бренд