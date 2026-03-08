https://1prime.ru/20260308/bpla-868135722.html
К северу от Эр-Рияда сбили два беспилотника
К северу от Эр-Рияда сбили два беспилотника - 08.03.2026, ПРАЙМ
К северу от Эр-Рияда сбили два беспилотника
Два беспилотника сбиты системами противовоздушной обороны к северу от эр-Рияда, говорится в сообщении министерства обороны Саудовской Аравии в соцсети Х. | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T22:50+0300
2026-03-08T22:50+0300
2026-03-08T22:50+0300
эр-рияд
саудовская аравия
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/42/842464285_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_17820b35571d48e0f9714df1e647c33c.jpg
БЕЙРУТ, 8 мар - ПРАЙМ. Два беспилотника сбиты системами противовоздушной обороны к северу от эр-Рияда, говорится в сообщении министерства обороны Саудовской Аравии в соцсети Х. "Предотвращены две попытки атаки с использованием беспилотников. Они были сбиты к северу от города Эр-Рияд", - написано в заявлении.
https://1prime.ru/20260308/ssha-868134849.html
эр-рияд
саудовская аравия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/42/842464285_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_bdc21fb611d27e02795c1346e32a62c3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эр-рияд, саудовская аравия
Эр-Рияд, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
К северу от Эр-Рияда сбили два беспилотника
Минобороны Саудовской Аравии сообщило о двух сбитых БПЛА к северу от Эр-Рияда