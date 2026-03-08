https://1prime.ru/20260308/bpla-868135722.html

К северу от Эр-Рияда сбили два беспилотника

БЕЙРУТ, 8 мар - ПРАЙМ. Два беспилотника сбиты системами противовоздушной обороны к северу от эр-Рияда, говорится в сообщении министерства обороны Саудовской Аравии в соцсети Х. "Предотвращены две попытки атаки с использованием беспилотников. Они были сбиты к северу от города Эр-Рияд", - написано в заявлении.

