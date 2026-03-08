Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
К северу от Эр-Рияда сбили два беспилотника - 08.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260308/bpla-868135722.html
К северу от Эр-Рияда сбили два беспилотника
К северу от Эр-Рияда сбили два беспилотника - 08.03.2026, ПРАЙМ
К северу от Эр-Рияда сбили два беспилотника
Два беспилотника сбиты системами противовоздушной обороны к северу от эр-Рияда, говорится в сообщении министерства обороны Саудовской Аравии в соцсети Х. | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T22:50+0300
2026-03-08T22:50+0300
эр-рияд
саудовская аравия
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/42/842464285_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_17820b35571d48e0f9714df1e647c33c.jpg
БЕЙРУТ, 8 мар - ПРАЙМ. Два беспилотника сбиты системами противовоздушной обороны к северу от эр-Рияда, говорится в сообщении министерства обороны Саудовской Аравии в соцсети Х. "Предотвращены две попытки атаки с использованием беспилотников. Они были сбиты к северу от города Эр-Рияд", - написано в заявлении.
https://1prime.ru/20260308/ssha-868134849.html
эр-рияд
саудовская аравия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/42/842464285_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_bdc21fb611d27e02795c1346e32a62c3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эр-рияд, саудовская аравия
Эр-Рияд, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
22:50 08.03.2026
 
К северу от Эр-Рияда сбили два беспилотника

Минобороны Саудовской Аравии сообщило о двух сбитых БПЛА к северу от Эр-Рияда

© Фото : Unsplash/Mishaal Zahed Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Mishaal Zahed
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕЙРУТ, 8 мар - ПРАЙМ. Два беспилотника сбиты системами противовоздушной обороны к северу от эр-Рияда, говорится в сообщении министерства обороны Саудовской Аравии в соцсети Х.
"Предотвращены две попытки атаки с использованием беспилотников. Они были сбиты к северу от города Эр-Рияд", - написано в заявлении.
Дым на месте удара в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
"Вы отступаете?" В США дерзко высказались о произошедшем в Иране
Вчера, 22:17
 
Эр-РиядСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала