Иран будет расследовать инцидент с БПЛА в Нахичевани, заявил Пезешкиан - 08.03.2026
Иран будет расследовать инцидент с БПЛА в Нахичевани, заявил Пезешкиан
2026-03-08T23:48+0300
2026-03-08T23:48+0300
иран
азербайджан
тегеран
масуд пезешкиан
мид
ТЕГЕРАН, 8 мар - ПРАЙМ. Иран будет расследовать инцидент с БПЛА в Нахичевани, но Тегеран не имеет к нему отношения, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. "Подчеркнув, что инцидент, связанный с воздушным обстрелом Нахичевани, не имеет никакого отношения к Ирану, Пезешкиан добавил, что это происшествие будет расследовано", - говорится в сообщении пресс-службы иранского президента. В четверг МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичеванской автономной республике были осуществлены атаки дронов, четыре человека пострадали. Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что вооруженные силы, государственная пограничная служба республики, подразделения сил специального назначения приведены в состояние боеготовности номер один.
иран
азербайджан
тегеран
иран, азербайджан, тегеран, масуд пезешкиан, мид
ИРАН, АЗЕРБАЙДЖАН, Тегеран, Масуд Пезешкиан, МИД
23:48 08.03.2026
 
Иран будет расследовать инцидент с БПЛА в Нахичевани, заявил Пезешкиан

ТЕГЕРАН, 8 мар - ПРАЙМ. Иран будет расследовать инцидент с БПЛА в Нахичевани, но Тегеран не имеет к нему отношения, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
"Подчеркнув, что инцидент, связанный с воздушным обстрелом Нахичевани, не имеет никакого отношения к Ирану, Пезешкиан добавил, что это происшествие будет расследовано", - говорится в сообщении пресс-службы иранского президента.
В четверг МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичеванской автономной республике были осуществлены атаки дронов, четыре человека пострадали. Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что вооруженные силы, государственная пограничная служба республики, подразделения сил специального назначения приведены в состояние боеготовности номер один.
Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили ситуацию вокруг Ирана
ИРАН АЗЕРБАЙДЖАН Тегеран Масуд Пезешкиан МИД
 
 
