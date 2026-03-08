https://1prime.ru/20260308/bpla-868136786.html
Иран будет расследовать инцидент с БПЛА в Нахичевани, заявил Пезешкиан
Иран будет расследовать инцидент с БПЛА в Нахичевани, заявил Пезешкиан - 08.03.2026, ПРАЙМ
Иран будет расследовать инцидент с БПЛА в Нахичевани, заявил Пезешкиан
Иран будет расследовать инцидент с БПЛА в Нахичевани, но Тегеран не имеет к нему отношения, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора... | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T23:48+0300
2026-03-08T23:48+0300
2026-03-08T23:48+0300
иран
азербайджан
тегеран
масуд пезешкиан
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852371541_0:92:3312:1955_1920x0_80_0_0_4b68bd5134aa23f013d930261352311f.jpg
ТЕГЕРАН, 8 мар - ПРАЙМ. Иран будет расследовать инцидент с БПЛА в Нахичевани, но Тегеран не имеет к нему отношения, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. "Подчеркнув, что инцидент, связанный с воздушным обстрелом Нахичевани, не имеет никакого отношения к Ирану, Пезешкиан добавил, что это происшествие будет расследовано", - говорится в сообщении пресс-службы иранского президента. В четверг МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичеванской автономной республике были осуществлены атаки дронов, четыре человека пострадали. Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что вооруженные силы, государственная пограничная служба республики, подразделения сил специального назначения приведены в состояние боеготовности номер один.
https://1prime.ru/20260308/iran-868136245.html
иран
азербайджан
тегеран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852371541_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_9be90562bd482488b289b980fcba7bd7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, азербайджан, тегеран, масуд пезешкиан, мид
ИРАН, АЗЕРБАЙДЖАН, Тегеран, Масуд Пезешкиан, МИД
Иран будет расследовать инцидент с БПЛА в Нахичевани, заявил Пезешкиан
Пезешкиан: Иран будет расследовать инцидент с БПЛА в Нахичевани