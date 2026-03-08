https://1prime.ru/20260308/chp-868132200.html

У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5

У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5 - 08.03.2026, ПРАЙМ

У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая... | 08.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-08T20:43+0300

2026-03-08T20:43+0300

2026-03-08T20:43+0300

общество

камчатка

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860094683_0:179:2923:1823_1920x0_80_0_0_61c9d2f4333d80107afbfceed2c7c349.jpg

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН). Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,8. "Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 237. Глубина (в километрах): 47.9. Магнитуда: 6.5", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях. На Камчатке 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.

https://1prime.ru/20260208/aes-867292959.html

камчатка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , камчатка