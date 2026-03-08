https://1prime.ru/20260308/chp-868132200.html
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5
2026-03-08T20:43+0300
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН). Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,8. "Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 237. Глубина (в километрах): 47.9. Магнитуда: 6.5", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях. На Камчатке 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.
