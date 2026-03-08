https://1prime.ru/20260308/chp-868133935.html
Пассажиры севшего в Янгоне рейса Azur Air не пострадали
Пассажиры севшего в Янгоне рейса Azur Air не пострадали - 08.03.2026, ПРАЙМ
Пассажиры севшего в Янгоне рейса Azur Air не пострадали
Никто из 336 пассажиров и 10 членов экипажа рейса Azur Air, незапланированно севшего в Янгоне, не пострадал, сообщила авиакомпания. | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T21:55+0300
2026-03-08T21:55+0300
2026-03-08T21:55+0300
бизнес
azur air
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1a/866913090_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_873e1a6b5bf13989cfe8c3e22dc483fe.jpg
МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Никто из 336 пассажиров и 10 членов экипажа рейса Azur Air, незапланированно севшего в Янгоне, не пострадал, сообщила авиакомпания. "На борту находятся 336 пассажиров и 10 членов экипажа. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260224/samolet-867787213.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1a/866913090_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b5a7bbf2cb4b5b4c326406285ffe7882.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, azur air
Пассажиры севшего в Янгоне рейса Azur Air не пострадали
Azur Air: никто из 336 пассажиров севшего в Янгоне рейса не пострадал
МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Никто из 336 пассажиров и 10 членов экипажа рейса Azur Air, незапланированно севшего в Янгоне, не пострадал, сообщила авиакомпания.
"На борту находятся 336 пассажиров и 10 членов экипажа. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Самолет из Нового Уренгоя экстренно сел в Тюмени из-за проблем с крылом