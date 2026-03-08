Emirates продолжает регистрацию россиян на ближайшие рейсы

https://1prime.ru/20260308/chp-868134688.html
2026-03-08T22:16+0300
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Посольство РФ на Маврикии сообщило, что передало списки российских граждан, которые не могут покинуть остров из-за ситуации на Ближнем Востоке, авиакомпаниям Emirates и AirMauritius, идет регистрация пассажиров на ближайшие подтвержденные рейсы. "Авиакомпаниям Emirates и AirMauritius переданы списки российских граждан, которые не могут покинуть территорию Маврикия из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Авиакомпании продолжают регистрировать пассажиров на ближайшие подтвержденные рейсы", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства. Из-за перегруженности международного аэропорта Дубая время ожидания пересадки может измениться, указали в дипмиссии. "Просим внимательно следить за информацией, публикуемой на официальном сайте авиакомпании Emirates, и проверять электронную почту, указанную при покупке билетов. В ближайшее время билеты вам направит авиакомпания", - говорится в комментарии. Также в посольстве напомнили, что российские граждане, которые не смогли своевременно покинуть территорию Маврикия из-за закрытия воздушного пространства в ряде стран Ближнего Востока, имеют право продлить законные сроки пребывания на территории острова. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации, а судоходство в Ормузском проливе фактически остановилось.
