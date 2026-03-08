Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Emirates продолжает регистрацию россиян на ближайшие рейсы - 08.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260308/chp-868134688.html
Emirates продолжает регистрацию россиян на ближайшие рейсы
Emirates продолжает регистрацию россиян на ближайшие рейсы - 08.03.2026, ПРАЙМ
Emirates продолжает регистрацию россиян на ближайшие рейсы
Посольство РФ на Маврикии сообщило, что передало списки российских граждан, которые не могут покинуть остров из-за ситуации на Ближнем Востоке, авиакомпаниям... | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T22:16+0300
2026-03-08T22:16+0300
бизнес
россия
ближний восток
маврикий
сша
emirates
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864677189_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_a3b11fc7d3925845516e7af9b33e7f55.jpg
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Посольство РФ на Маврикии сообщило, что передало списки российских граждан, которые не могут покинуть остров из-за ситуации на Ближнем Востоке, авиакомпаниям Emirates и AirMauritius, идет регистрация пассажиров на ближайшие подтвержденные рейсы. "Авиакомпаниям Emirates и AirMauritius переданы списки российских граждан, которые не могут покинуть территорию Маврикия из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Авиакомпании продолжают регистрировать пассажиров на ближайшие подтвержденные рейсы", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства. Из-за перегруженности международного аэропорта Дубая время ожидания пересадки может измениться, указали в дипмиссии. "Просим внимательно следить за информацией, публикуемой на официальном сайте авиакомпании Emirates, и проверять электронную почту, указанную при покупке билетов. В ближайшее время билеты вам направит авиакомпания", - говорится в комментарии. Также в посольстве напомнили, что российские граждане, которые не смогли своевременно покинуть территорию Маврикия из-за закрытия воздушного пространства в ряде стран Ближнего Востока, имеют право продлить законные сроки пребывания на территории острова. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации, а судоходство в Ормузском проливе фактически остановилось.
https://1prime.ru/20260308/samolet-868134057.html
ближний восток
маврикий
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864677189_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_dc28f4588611e89e400ce4c143327dfb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, ближний восток, маврикий, сша, emirates
Бизнес, РОССИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МАВРИКИЙ, США, Emirates
22:16 08.03.2026
 
Emirates продолжает регистрацию россиян на ближайшие рейсы

Emirates и AirMauritius продолжают регистрацию россиян на ближайшие рейсы

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Emirates
Самолет авиакомпании Emirates - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Самолет авиакомпании Emirates. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Посольство РФ на Маврикии сообщило, что передало списки российских граждан, которые не могут покинуть остров из-за ситуации на Ближнем Востоке, авиакомпаниям Emirates и AirMauritius, идет регистрация пассажиров на ближайшие подтвержденные рейсы.
"Авиакомпаниям Emirates и AirMauritius переданы списки российских граждан, которые не могут покинуть территорию Маврикия из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Авиакомпании продолжают регистрировать пассажиров на ближайшие подтвержденные рейсы", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
Из-за перегруженности международного аэропорта Дубая время ожидания пересадки может измениться, указали в дипмиссии.
"Просим внимательно следить за информацией, публикуемой на официальном сайте авиакомпании Emirates, и проверять электронную почту, указанную при покупке билетов. В ближайшее время билеты вам направит авиакомпания", - говорится в комментарии.
Также в посольстве напомнили, что российские граждане, которые не смогли своевременно покинуть территорию Маврикия из-за закрытия воздушного пространства в ряде стран Ближнего Востока, имеют право продлить законные сроки пребывания на территории острова.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации, а судоходство в Ормузском проливе фактически остановилось.
Пассажирский самолет Boeing 777 - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
В аэропорту Жуковский сняли ограничения
22:04
 
БизнесРОССИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКМАВРИКИЙСШАEmirates
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала