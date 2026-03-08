https://1prime.ru/20260308/chp-868135111.html

Azur Air продолжит рейс из Тюмени в Нячанг на резервном самолете

Azur Air продолжит рейс из Тюмени в Нячанг на резервном самолете - 08.03.2026, ПРАЙМ

Azur Air продолжит рейс из Тюмени в Нячанг на резервном самолете

Рейс Azur Air из Тюмени в Нячанг, незапланированно севший в Янгоне, будет продолжен на резервном самолете, сообщила авиакомпания.

2026-03-08T22:36+0300

2026-03-08T22:36+0300

2026-03-08T22:36+0300

бизнес

москва

azur air

МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Рейс Azur Air из Тюмени в Нячанг, незапланированно севший в Янгоне, будет продолжен на резервном самолете, сообщила авиакомпания. "Рейс ZF-2559 Тюмень - Нячанг будет продолжен на резервном воздушном судне. Azur Air направит резервное воздушное судно в Янгон из Москвы. Идёт подготовка резервного самолёта к вылету. О его вылете из Москвы авиакомпания сообщит дополнительно", - говорится в сообщении. Пассажиры рейса по состоянию на 21.45 мск находятся в стерильной зоне аэропорта Янгон, высадка прошла штатно. С пассажирами будут работать представители наземных служб воздушной гавани, специалисты начали поиск гостиниц в Янгоне для размещения пассажиров, отметили в Azur Air.

москва

2026

Новости

бизнес, москва, azur air