Azur Air продолжит рейс из Тюмени в Нячанг на резервном самолете
2026-03-08T22:36+0300
бизнес
москва
azur air
МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Рейс Azur Air из Тюмени в Нячанг, незапланированно севший в Янгоне, будет продолжен на резервном самолете, сообщила авиакомпания. "Рейс ZF-2559 Тюмень - Нячанг будет продолжен на резервном воздушном судне. Azur Air направит резервное воздушное судно в Янгон из Москвы. Идёт подготовка резервного самолёта к вылету. О его вылете из Москвы авиакомпания сообщит дополнительно", - говорится в сообщении. Пассажиры рейса по состоянию на 21.45 мск находятся в стерильной зоне аэропорта Янгон, высадка прошла штатно. С пассажирами будут работать представители наземных служб воздушной гавани, специалисты начали поиск гостиниц в Янгоне для размещения пассажиров, отметили в Azur Air.
бизнес, москва, azur air
"Рейс ZF-2559 Тюмень - Нячанг будет продолжен на резервном воздушном судне. Azur Air
направит резервное воздушное судно в Янгон из Москвы
. Идёт подготовка резервного самолёта к вылету. О его вылете из Москвы авиакомпания сообщит дополнительно", - говорится в сообщении.
Пассажиры рейса по состоянию на 21.45 мск находятся в стерильной зоне аэропорта Янгон, высадка прошла штатно. С пассажирами будут работать представители наземных служб воздушной гавани, специалисты начали поиск гостиниц в Янгоне для размещения пассажиров, отметили в Azur Air.
