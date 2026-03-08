https://1prime.ru/20260308/den-868117925.html

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Международный женский день отмечается в воскресенье. Ниже приводится справочная информация. Международный женский день (International Women's Day) – праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 марта. Впервые идея его проведения возникла в начале ХХ века. Первый национальный женский день в соответствии с решением Социалистической партии Америки отмечался в США 28 февраля 1909 года. Там женщины продолжали отмечать его в последнее воскресенье февраля вплоть до 1913 года. В 1910 году на заседании Социалистического интернационала в Копенгагене (Дания) было предложено учредить Международный женский день, чтобы отметить движение за права женщин и помочь им обрести всеобщее избирательное право. Это предложение получило единодушную поддержку конференции с участием более 100 женщин из 17 стран, но конкретная дата проведения этого дня не была установлена. 19 марта 1911 года Международный женский день впервые отмечался в Австрии, Германии, Дании и Швейцарии, где в митингах приняли участие свыше миллиона мужчин и женщин. Помимо права голоса они требовали предоставления женщинам права на труд и на профессионально-техническую подготовку, права занимать государственные должности и прекращения дискриминации на рабочем месте. Российские женщины отметили свой первый Международный женский день в последнее воскресенье февраля 1913 года в рамках движения за мир, зародившегося накануне Первой мировой войны, а 8 марта 1914 года в других странах Европы женщины провели митинги в знак солидарности со своими сестрами. В 1917 году российские женщины, чтобы провести забастовку с призывом "за хлеб и мир", вновь выбрали последнее воскресенье февраля, которое пришлось на 23 число по действовавшему в то время в России юлианскому календарю, однако по григорианскому календарю, используемому в других странах, это было 8 марта. Летом 1917 года Временное правительство постановило допускать женщин на выборы всех уровней. В СССР 8 Марта так или иначе отмечался всегда, однако лишь с 1966 года, по указу президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года, этот день стал официально праздничным и нерабочим. Советский Союз долго оставался единственной страной Европы, где 8 марта был государственным праздником. С 1975 года, объявленного ООН Международным годом женщин, организация начала официально праздновать 8 марта как Международный женский день. После распада Советского Союза 8 марта остался в перечне государственных праздников Российской Федерации, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ. Он отмечается также в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Узбекистане, Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии. Восьмое марта отмечается также на Украине. В последние годы украинские власти предпринимали попытки отменить в стране празднование Международного женского дня. В 2023 году группа депутатов зарегистрировала в Верховной раде законопроект, где предлагалось вместо 8 Марта установить новый государственный праздник и официальный выходной, который будет отмечаться 25 февраля, в день рождения поэтессы Леси Украинки, – День украинской женщины. Но на тот момент данный документ так и не был рассмотрен. 3 марта 2026 года Верховная рада Украины вновь зарегистрировала проект постановления об учреждении Дня украинской женщины. В Таджикистане по инициативе президента страны с 2009 года праздник стал называться День матери. В Туркмении Международный женский день не отмечался до 2008 года – женский праздник был перенесен на 21 марта (день весеннего равноденствия), соединен с Наврузом – национальным праздником весны, и назывался Национальным праздником весны и женщин. В январе 2008 года президент Туркмении внес изменения в Кодекс законов о труде и вернул праздник 8 марта. В Грузии отмечают и Международный женский день (8 марта), и День матери (3 марта). В Латвии 8 марта перестал быть выходным днем в 1991 году, после выхода республики из состава СССР. В 2007 году сейм принял поправку к закону "О праздничных, памятных и отмечаемых днях", согласно которой Международный женский день стал официально отмечаемым праздником в Латвии, но не является выходным. Международный женский день (8 марта) является национальным праздником и выходным в ряде других стран: Анголе, Замбии, Камбодже, Кении, КНДР, Мадагаскаре, Монголии, Уганде и Эритрее. По данным ООН, подавляющее большинство стран мира не может похвастаться успехами в сфере расширения прав и возможностей женщин, а гендерное равноправие остается недосягаемой целью для многих государств. В глобальном масштабе женщины имеют возможность реализоваться в среднем лишь на 60% от своего потенциала, а по основным параметрам человеческого развития для женщин уровень в среднем на 28% меньше, чем для мужчин. Гендерное равенство - не только основной принцип прав человека, его достижение имеет огромное социально-экономическое значение. Расширение экономических прав и возможностей женщин стимулирует процветание экономики, рост производства и развитие. ООН на протяжении многих десятилетий проводит работу, в результате которой организации удалось добиться значительного прогресса в вопросах продвижения гендерного равенства, в том числе благодаря таким важным соглашениям, как Конвенция по ликвидации всех форм дискриминации против женщин 1979 года и Пекинская декларация и Платформа действий 1995 года. В 2010 году на Генеральной Ассамблее ООН была создана организация "ООН-женщины", которая объединила четыре ранее отдельные части системы ООН, занимающиеся гендерным равенством и расширением прав и возможностей женщин. Структура содействует государствам – членам ООН в их стремлении соответствовать мировым стандартам для достижения гендерного равенств и работает совместно с правительствами стран и гражданским обществом при разработке законов, стратегии политики, программ и услуг с целью обеспечения эффективной реализации этих норм и действенной пользы женщинам и девочкам во всем мире. "ООН-женщины" также координирует и поддерживает работу всей системы ООН, направленной на достижение гендерного равенства, а также всех дискуссий и соглашений, связанных с документом "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", принятым 25 сентября 2015 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. "Повесткой дня 2030" предусматривается обеспечение гендерного равенства, равного доступа женщин и девочек к качественному образованию, экономическим ресурсам и возможностям участия в политической жизни, а также равных с мужчинами и мальчиками возможностей в плане занятости, выступления в роли лидера и принятия решений на всех уровнях. По данным Росстата на январь 2024 года, численность женщин в России 78,2 миллиона человек (53,5% населения). Российские женщины отличаются высоким уровнем образования и экономической активности. Более половины граждан, имеющих высшее образование, – женщины (55%). Среди высококвалифицированных научных работников женщины составляют значительную часть (28,3% среди докторов наук и 43,4% среди кандидатов наук). Доля занятых женщин в общей численности занятого населения РФ составляет порядка 49%. Согласно исследованию Сбера на сентябрь 2025 года, число женщин-предпринимателей от общего числа предпринимателей в России превысило отметку в 43%. По данным министра экономического развития России Максима Решетникова, свое дело ведут порядка 6,5 миллионов женщин. Аналитики сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile подсчитали, что доля женщин-руководителей составляет 31% – более 510 тысяч директоров действующих компаний. Российское государство на всех уровнях поддерживает женщин-предпринимателей. Создает комфортные условия для работы, реализует образовательные программы и национальные проекты по малому и среднему предпринимательству, помогающие женщинам начать свое дело, развивает сеть центров "Мой бизнес", где женщины получают консультации для выхода на экспорт и помощь в привлечении капитала. В декабре 2022 года правительство России утвердило Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 годы, нацеленную на обеспечение реализации принципа равных прав и свобод мужчин и женщин, создания равных возможностей для их реализации женщинами во всех сферах жизни и повышение экономической независимости, политической активности и возможностей самореализации женщин. В апреле 2023 года был утвержден План мероприятий по реализации в 2023-2026 годах Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы, согласно которому основными направлениями деятельности станут укрепление позиций женщин в общественно-политической жизни страны и создание условий для их гражданской активности, сохранение здоровья женщин, повышение их роли в развитии общества, улучшение качества жизни, профилактика социального неблагополучия, расширение участия женщин в приоритетных социально-экономических проектах. В 2026 году тема Международного женского дня – "Отдавай, чтобы получить" (Give To Gain). Пока ни одна страна мира не достигла в полной мере целей в отношении гендерного равенства, установленных в повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Женщины по-прежнему остаются ущемленными в отношении доступа к финансовым ресурсам и образованию, условий труда и социальной защиты. В Международный женский день по всему миру отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Проходят конференции, встречи высокого уровня, концерты и другие мероприятия.

