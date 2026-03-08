https://1prime.ru/20260308/druzhba-868125796.html
Во Франции прокомментировали отказ Украины в осмотре "Дружбы"
Во Франции прокомментировали отказ Украины в осмотре "Дружбы"
ПАРИЖ, 8 мар - ПРАЙМ. Отказ Киева дать нескольким европейским странам возможность осмотреть трубопровод "Дружба" является беспрецедентным кризисом, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Ранее издание Politico сообщило, что несколько стран ЕС оказывали давление на Украину, чтобы та предоставила доступ для осмотра нефтепровода "Дружба", однако Киев ответил резким отказом. "Это беспрецедентный кризис, совершенно беспрецедентный, крах прямо на наших глазах", - заявил Филиппо в видео, опубликованном на его YouTube-канале. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна создала комиссию для инспекции состояния нефтепровода и требует, чтобы Владимир Зеленский пустил ее на Украину. Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через Украину в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти является политическим решением украинской стороны, цель которого - шантаж ради приближения Украины к членству в Евросоюзе.
