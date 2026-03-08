https://1prime.ru/20260308/ekonomika-868130390.html

Минпромторг будет регулировать центры поддержки экспорта

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, передающий с 1 апреля 2026 года Минпромторгу России полномочия по установлению требований к центрам поддержки экспорта (ЦПЭ), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Сейчас требования к таким центрам в основном закреплены подзаконными актами. Долгое время они регулировались приказами Минэкономразвития России, пояснял член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Этими приказами определялись стандарты работы центров, состав их услуг, отчетность и подходы к оценке результатов. Согласно новому закону, устанавливать требования к ЦПЭ будет Минпромторг РФ. Работа таких центров будет встроена в общий контур поддержки национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при координации Минпромторга и управлении Российского экспортного центра (РЭЦ), объяснял в январе замглавы министерства Роман Чекушов. Это позволит сформировать единую систему поддержки экспортеров и расширит возможности по привлечению предприятий различных сегментов к экспортной деятельности, отмечал он. По словам замминистра, интеграция мер поддержки ЦПЭ в контур Минпромторга "станет отличным подспорьем" для достижения всех показателей нацпроекта за счет развития экспортного потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и более активного включения регионов во внешнюю торговлю под эгидой РЭЦ. Законом уточняются полномочия РЭЦ по оказанию поддержки субъектам МСП в части развития экспортных возможностей. Для целевой поддержки развития и наращивания экспорта продукции малого и среднего бизнеса в 85 субъектах России уже созданы ЦПЭ. Они работают с 2011 года. А в федеральном бюджете на 2026 год предусмотрено 2,36 миллиарда рублей на поддержку мер ЦПЭ, говорил Чекушов. РЭЦ будет вести мониторинг соблюдения ЦПЭ установленных требований и проводить анализ деятельности таких центров в порядке, установленном Минпромторгом. О всех случаях несоблюдения этих требований РЭЦ станет информировать уже данное министерство (а не Минэкономразвития) для принятия решений в соответствии с бюджетным законодательством. На практическом уровне это связывает проверки и отчеты с последующими бюджетными решениями по поддержке центров, пояснял Говырин. Перевод услуг ЦПЭ в общий контур позволит повысить эффективность господдержки экспорта, заявляла гендиректор РЭЦ Вероника Никишина. Причем РЭЦ продолжит координировать работу региональной экспортной инфраструктуры, вовлекать регионы и малый бизнес во внешнеэкономическую деятельность, продвигать конкурентоспособную российскую продукцию на зарубежных рынках.

россия, финансы, рф, владимир путин, рэц, минпромторг, госдума, бизнес