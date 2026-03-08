https://1prime.ru/20260308/es-868131411.html

Дмитриев назвал отказ ЕС от энергоносителей из России ошибкой

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал стратегической ошибкой отказ Европы от российских энергоносителей. "Даже Financial Times теперь повторяет тезисы Кремля: "Бессилие Европы распространяется и на энергетику". Однако дело не только в бессилии - это стратегическая ошибка, заключающаяся в отказе от российской энергетики, что не только увеличивает стоимость энергоносителей, но и делает Европу чрезвычайно уязвимой к энергетическим потрясениям", - прокомментировал Дмитриев в соцсети X публикацию газетой Financial Times статьи о провале Европой декарбонизации своей энергетической системы. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

