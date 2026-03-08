Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев назвал отказ ЕС от энергоносителей из России ошибкой - 08.03.2026
Дмитриев назвал отказ ЕС от энергоносителей из России ошибкой
Дмитриев назвал отказ ЕС от энергоносителей из России ошибкой - 08.03.2026, ПРАЙМ
Дмитриев назвал отказ ЕС от энергоносителей из России ошибкой
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал стратегической ошибкой отказ Европы от российских энергоносителей. | 08.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал стратегической ошибкой отказ Европы от российских энергоносителей. "Даже Financial Times теперь повторяет тезисы Кремля: "Бессилие Европы распространяется и на энергетику". Однако дело не только в бессилии - это стратегическая ошибка, заключающаяся в отказе от российской энергетики, что не только увеличивает стоимость энергоносителей, но и делает Европу чрезвычайно уязвимой к энергетическим потрясениям", - прокомментировал Дмитриев в соцсети X публикацию газетой Financial Times статьи о провале Европой декарбонизации своей энергетической системы. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
19:49 08.03.2026
 
Дмитриев назвал отказ ЕС от энергоносителей из России ошибкой

Дмитриев назвал отказ ЕС от энергоносителей из России стратегической ошибкой

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал стратегической ошибкой отказ Европы от российских энергоносителей.
"Даже Financial Times теперь повторяет тезисы Кремля: "Бессилие Европы распространяется и на энергетику". Однако дело не только в бессилии - это стратегическая ошибка, заключающаяся в отказе от российской энергетики, что не только увеличивает стоимость энергоносителей, но и делает Европу чрезвычайно уязвимой к энергетическим потрясениям", - прокомментировал Дмитриев в соцсети X публикацию газетой Financial Times статьи о провале Европой декарбонизации своей энергетической системы.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Флаги Украины и Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Экономика Украины не вписывается в стандарты ЕС, пишут СМИ
5 октября 2025, 08:30
 
Заголовок открываемого материала