"Недопустимо!": в финском парламенте произошел скандал из-за закона о ЯО - 08.03.2026
"Недопустимо!": в финском парламенте произошел скандал из-за закона о ЯО
Законопроект о планируемом разрешении на транзит ядерного оружия через территорию Финляндии разрабатывался без уведомления парламентариев, как указала глава... | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T05:27+0300
2026-03-08T05:27+0300
газ
общество
финляндия
сергей лавров
мид рф
МОСКВА, 8 марта — ПРАЙМ. Законопроект о планируемом разрешении на транзит ядерного оружия через территорию Финляндии разрабатывался без уведомления парламентариев, как указала глава партии "Левый союз" Минья Коскела. "Недопустимо, что законодательная подготовка велась втайне и что информация о проекте скрывалась от парламента", — сказала она.Как заявила Коскела, обычно ключевые сведения о законах открыты для общественности, и консультирование с парламентариями должно происходить еще в начале разработки проекта. "В вопросе, оказывающем столь глубокое влияние на фундаментальные решения в области внешней политики и политики безопасности, я надеялась на соблюдение парламентаризма и позиции парламента", — пожаловалась депутат.Айно-Кайса Пеконен, ее коллега и депутат партии, также выразила мнение, что правительство намеренно не информировало парламент о законе, что оказалось для всех неожиданностью. В четверг министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что правительство страны выступает за разрешение на ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в ситуациях, связанных с обороной.Глава МИД России Сергей Лавров во вторник отметил, что Россия последовательно противостоит шагам, способным инициировать новую гонку ядерных вооружений.
финляндия
Новости
газ, общество, финляндия, сергей лавров, мид рф
Газ, Общество , ФИНЛЯНДИЯ, Сергей Лавров, МИД РФ
05:27 08.03.2026
 
"Недопустимо!": в финском парламенте произошел скандал из-за закона о ЯО

Депутат Коскела: закон о перевозке ЯО через Финляндию готовился тайно

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Флаг Финляндии, Хельсинки. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
МОСКВА, 8 марта — ПРАЙМ. Законопроект о планируемом разрешении на транзит ядерного оружия через территорию Финляндии разрабатывался без уведомления парламентариев, как указала глава партии "Левый союз" Минья Коскела.
"Недопустимо, что законодательная подготовка велась втайне и что информация о проекте скрывалась от парламента", — сказала она.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Предупреждение России в адрес Финляндии вызвало панику на Западе
Вчера, 10:46
Как заявила Коскела, обычно ключевые сведения о законах открыты для общественности, и консультирование с парламентариями должно происходить еще в начале разработки проекта.
"В вопросе, оказывающем столь глубокое влияние на фундаментальные решения в области внешней политики и политики безопасности, я надеялась на соблюдение парламентаризма и позиции парламента", — пожаловалась депутат.
Айно-Кайса Пеконен, ее коллега и депутат партии, также выразила мнение, что правительство намеренно не информировало парламент о законе, что оказалось для всех неожиданностью.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
"Россия вынуждена начать". В Финляндии сделали заявление о ядерном оружии
6 марта, 23:02
В четверг министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что правительство страны выступает за разрешение на ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в ситуациях, связанных с обороной.
Глава МИД России Сергей Лавров во вторник отметил, что Россия последовательно противостоит шагам, способным инициировать новую гонку ядерных вооружений.
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2026
"На грани краха". В Финляндии внезапно высказались об операции США в Иране
1 марта, 23:03
 
ГазОбществоФИНЛЯНДИЯСергей ЛавровМИД РФ
 
 
