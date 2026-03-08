https://1prime.ru/20260308/finlyandiya-868119553.html

"Недопустимо!": в финском парламенте произошел скандал из-за закона о ЯО

МОСКВА, 8 марта — ПРАЙМ. Законопроект о планируемом разрешении на транзит ядерного оружия через территорию Финляндии разрабатывался без уведомления парламентариев, как указала глава партии "Левый союз" Минья Коскела. "Недопустимо, что законодательная подготовка велась втайне и что информация о проекте скрывалась от парламента", — сказала она.Как заявила Коскела, обычно ключевые сведения о законах открыты для общественности, и консультирование с парламентариями должно происходить еще в начале разработки проекта. "В вопросе, оказывающем столь глубокое влияние на фундаментальные решения в области внешней политики и политики безопасности, я надеялась на соблюдение парламентаризма и позиции парламента", — пожаловалась депутат.Айно-Кайса Пеконен, ее коллега и депутат партии, также выразила мнение, что правительство намеренно не информировало парламент о законе, что оказалось для всех неожиданностью. В четверг министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что правительство страны выступает за разрешение на ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в ситуациях, связанных с обороной.Глава МИД России Сергей Лавров во вторник отметил, что Россия последовательно противостоит шагам, способным инициировать новую гонку ядерных вооружений.

