"Ужасно пострадает". В Финляндии сделали неожиданное заявление о России
"Ужасно пострадает". В Финляндии сделали неожиданное заявление о России
2026-03-08T16:41+0300
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Финляндия пострадает от разрыва отношений с Россией на фоне энергетического кризиса из-за войны в Иране, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Война в Иране спровоцирует глобальный энергетический кризис колоссальных масштабов. Финляндия пострадает от этого ужасно, решение разорвать все связи с российской энергетикой оказалось ужасной ошибкой", — написал он в социальной сети X.Финский политик предупредил, что его страна не готова к ухудшению ситуации с энергетикой из-за ближневосточного конфликта.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Эскалация практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива.
