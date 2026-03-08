Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ужасно пострадает". В Финляндии сделали неожиданное заявление о России - 08.03.2026
"Ужасно пострадает". В Финляндии сделали неожиданное заявление о России
"Ужасно пострадает". В Финляндии сделали неожиданное заявление о России - 08.03.2026, ПРАЙМ
"Ужасно пострадает". В Финляндии сделали неожиданное заявление о России
Финляндия пострадает от разрыва отношений с Россией на фоне энергетического кризиса из-за войны в Иране, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо... | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T16:41+0300
2026-03-08T16:41+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Финляндия пострадает от разрыва отношений с Россией на фоне энергетического кризиса из-за войны в Иране, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Война в Иране спровоцирует глобальный энергетический кризис колоссальных масштабов. Финляндия пострадает от этого ужасно, решение разорвать все связи с российской энергетикой оказалось ужасной ошибкой", — написал он в социальной сети X.Финский политик предупредил, что его страна не готова к ухудшению ситуации с энергетикой из-за ближневосточного конфликта.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Эскалация практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива.
16:41 08.03.2026
 
"Ужасно пострадает". В Финляндии сделали неожиданное заявление о России

Мема: Финляндия пострадает от разрыва отношений с РФ на фоне войны в Иране

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Флаг Финляндии. Архивное фото
© flickr.com / stanjourdan
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Финляндия пострадает от разрыва отношений с Россией на фоне энергетического кризиса из-за войны в Иране, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Война в Иране спровоцирует глобальный энергетический кризис колоссальных масштабов. Финляндия пострадает от этого ужасно, решение разорвать все связи с российской энергетикой оказалось ужасной ошибкой", — написал он в социальной сети X.
Финский политик предупредил, что его страна не готова к ухудшению ситуации с энергетикой из-за ближневосточного конфликта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Эскалация практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива.
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
"Сжигают столицу". На Западе забили тревогу из-за нового удара США по Ирану
