Куда утекает газ? Европа не сможет заполнить хранилища к следующей зиме

Куда утекает газ? Европа не сможет заполнить хранилища к следующей зиме

2026-03-08T05:05+0300

МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Запасы газа в подземных хранилищах Италии опустились ниже 50%, тогда как в Германии и других странах осталось всего около четверти. Почему так случилось?Начнем с того, что Италия начала отопительный сезон с почти полностью заполненными хранилищами: 95% на 1 ноября по сравнению с 83% в среднем по ЕС или 75% в Германии. Запасы газа в итальянских ПХГ с 1 ноября 2025 года по 1 марта 2026 года снизились на 8,6 миллиардов кубометров. Это на 12% больше, чем в прошлом году. В среднем по ЕС запасы снижались на 15,3% быстрее, чем в прошлом году, так что Италия не сильно выбивается из общей картины.В целом Италия – крупнейший газовый рынок ЕС после Германии. В 2025 году ее потребление составило 63 миллиарда кубометров. Для сравнения, в соседней Франции, большей и по размерам экономики, и по населению, газа потребляется в два раза меньше.Поскольку итальянская энергетика – одна из самых зависимых от газа в Европе, то и мощность ПХГ в Италии – вторая в Европе после всё той же Германии. Там может храниться 18 миллиардов кубометров активного газа. Проектная мощность хранилищ покрывает 29% текущего годового потребления Италии. Это далеко не выдающийся показатель: он чуть выше, чем в Германии, но намного ниже, чем в Нидерландах, Венгрии или Австрии.Объясняется это тем, что указанные страны, в отличие от Италии, являются крупными транзитными узлами, то есть, их ПХГ создавались для обеспечения гибкости поставок газа далеко за пределами страны. А Италия в этом смысле – почти что сама по себе. Кроме того, Италия – одна из наиболее обеспеченных газом стран Европы с точки зрения диверсификации импорта. К ней тянутся трубопроводы из Алжира, Ливии, Азербайджана и севера Европы, а до 2025 года и из России. Также она обладает семью регазификационными терминалами для приема СПГ. В 2025 году их загрузка по предварительным данным достигла невиданных до этого 86%.Станет ли Италия "газовым донором" Европы к концу зимы? В масштабах всего рынка ЕС нет. Но она участвует в балансировке отдельных соседних рынков, прежде всего, Австрии, Словении и отчасти Германии. Особенно значима ее поддержка для Австрии. Однако это относительно небольшие перетоки.Фундаментально на газовом рынке Европы в 2026 году ожидалось постепенное снижение спотовых цен под воздействием формирующегося избытка мирового предложения СПГ. Но этот процесс сдерживается низкими запасами газа в ПХГ ЕС, что означает повышенный спрос на газ для их заполнения в летний период. Кроме того, большую сумятицу вносят риски перебоев поставок на мировой рынок СПГ из Катара и ОАЭ из-за иранского кризиса. Поэтому пока общим ожидаем остается умеренное снижение цен во втором и третьем кварталах.Основная проблема для экономики ПХГ в другом: следующей зимой цены могут опуститься еще ниже, чем летом. Иными словами, отбираемый из хранилищ газ придется продавать по цене ниже, чем он покупался при закачке. Это, как правило, ведет к тому, что компании менее охотно заполняют ПХГ в первые теплые месяцы, дожидаясь дальнейшего снижения цен, что в итоге может привести к тому, что к следующей зиме ПХГ ЕС будут готовы еще хуже, чем к текущей.Автор - Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов

2026

