Граждане Швейцарии проголосуют по четырем вопросам на референдуме

ЖЕНЕВА, 8 мар – ПРАЙМ. Граждане Швейцарии в воскресенье на очередном референдуме проголосуют по четырем вопросам, включая налогообложение для супружеских пар, сохранение наличной валюты, климатического бюджета страны и снижения платы за центральное телевидение. Конфедерация проводит четыре референдума в год. По воскресеньям на голосование выносятся как государственные, так и народные законодательные инициативы. Первая направлена на закрепление в конституции вседоступности наличных денег и франка в качестве швейцарской валюты. Согласно телерадиокомпании RTS, за последние пять лет число банкоматов в стране снизилось с 7 до 6 тысяч на фоне роста популярности безналичных сервисов оплаты. При этом многие граждане хотят, чтобы наличные деньги оставались средством платежа. На сайте инициаторов проекта под названием "Спасем франк" изображена хватающаяся за голову бабушка и слоган: "Монеты и банкноты – такая же часть швейцарского наследия, как фондю и швейцарский нож". Инициаторы требуют, чтобы государство обеспечило постоянное наличие монет или банкнот в достаточном количестве, а также чтобы любое предложение о замене швейцарского франка другой валютой выносилось на голосование народа и кантонов (регионов) страны. Второй вопрос касается снижения ежегодного взноса за центральное радио и телевидение (SSR) с 335 (430 долларов) до 200 (257 долларов) франков. На данный момент даже те домохозяйства, которые не смотрят телевизор, но подключены к национальной сети, обязаны вносить этот платеж. При этом власти планируют снизить его до 300 франков к 2029 году. Третья инициатива призвана увеличить расходы страны на борьбу с климатическими изменениями. Швейцария на данный момент ежегодно выделяет около 2 миллиардов франков (257 миллиардов долларов) на защиту климата и трансформацию энергетической системы. Эти средства могут быть использованы, например, для установки солнечных батарей и замены систем отопления на жидком топливе тепловыми насосами. Активисты инициативы "Да – климатическому фонду" требуют довести траты госбюджета страны на эти цели до 0,5%-1% ВВП – то есть от 4 до 8 миллиардов франков ежегодно. Они предлагают инвестировать в климатически нейтральную инфраструктуру, чтобы "обеспечить независимость от нефти, газа и урана, одновременно укрепляя местную экономику". Они напоминают, что Швейцария ежегодно импортирует энергоносители на ту же сумму, порядка 8 миллиардов франков. В качестве аргументов инициаторы приводят, в том числе, высокую скорость таяния ледников в Альпах, аномальную летнюю жару и участившиеся природные катаклизмы. Последний, четвертый, вопрос референдума касается законопроекта об индивидуальном налогообложении. На данный момент супруги подают совместную налоговую декларацию и часто вынуждены платить больше налогов, чем пары, не находящиеся в браке. Власти отмечают, что индивидуальное налогообложение уменьшит налоговую нагрузку на граждан на 630 миллионов франков в год, при этом налоговые льготы для семей с детьми сохранятся. В Швейцарии каждый из 26 кантонов устанавливает свою налоговую шкалу. Десять из них выступают против законопроекта, который, по их мнению, создаст новые неравенства и увеличит бюрократическую нагрузку на государство, так как придется обрабатывать дополнительные 1,7 миллионов деклараций.
00:40 08.03.2026
 
Граждане Швейцарии проголосуют по четырем вопросам на референдуме

