https://1prime.ru/20260308/gucci--868126829.html

В Польше закрылся единственный магазин Gucci

В Польше закрылся единственный магазин Gucci - 08.03.2026, ПРАЙМ

В Польше закрылся единственный магазин Gucci

Единственный в Польше магазин итальянского модного дома Gucci в Польше закрылся после примерно 15 лет работы, передает корреспондент РИА Новости. | 08.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-08T16:12+0300

2026-03-08T16:12+0300

2026-03-08T16:12+0300

бизнес

польша

центральная европа

gucci

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg

ВАРШАВА, 8 мар - ПРАЙМ. Единственный в Польше магазин итальянского модного дома Gucci в Польше закрылся после примерно 15 лет работы, передает корреспондент РИА Новости. Бутик располагался в Варшаве в доме моды Vitkac на улице Брацкая и уже прекратил деятельность: с фасада здания демонтировали вывеску бренда, а помещение магазина опустело. Бутик занимал два уровня торгового пространства и работал с момента открытия Vitkac в 2011 году. Это был единственный фирменный салон Gucci в Польше. Продукция бренда по-прежнему доступна для покупки онлайн и через мультибрендовые магазины, однако собственная розничная точка компании в Польше больше не функционирует. Как ожидается, освободившееся помещение в Vitkac может занять другой люксовый бренд. По неофициальным данным, на этом месте планируется открыть бутик французского модного дома Chanel. Эксперт рынка моды Корнель Суйка в беседе с РИА Новости выразил мнение, что закрытие магазина Gucci связано с перестройкой мирового рынка предметов роскоши. "Рынок предметов роскоши в Центральной Европе переживает период перестройки. Многие бренды оптимизируют розничную сеть и концентрируются на ключевых столицах моды и крупнейших туристических потоках", - сказал Суйка.

https://1prime.ru/20260220/ekonomika-867679228.html

польша

центральная европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, польша, центральная европа, gucci