В Польше закрылся единственный магазин Gucci
Единственный в Польше магазин итальянского модного дома Gucci в Польше закрылся после примерно 15 лет работы, передает корреспондент РИА Новости.
ВАРШАВА, 8 мар - ПРАЙМ. Единственный в Польше магазин итальянского модного дома Gucci в Польше закрылся после примерно 15 лет работы, передает корреспондент РИА Новости. Бутик располагался в Варшаве в доме моды Vitkac на улице Брацкая и уже прекратил деятельность: с фасада здания демонтировали вывеску бренда, а помещение магазина опустело. Бутик занимал два уровня торгового пространства и работал с момента открытия Vitkac в 2011 году. Это был единственный фирменный салон Gucci в Польше. Продукция бренда по-прежнему доступна для покупки онлайн и через мультибрендовые магазины, однако собственная розничная точка компании в Польше больше не функционирует. Как ожидается, освободившееся помещение в Vitkac может занять другой люксовый бренд. По неофициальным данным, на этом месте планируется открыть бутик французского модного дома Chanel. Эксперт рынка моды Корнель Суйка в беседе с РИА Новости выразил мнение, что закрытие магазина Gucci связано с перестройкой мирового рынка предметов роскоши. "Рынок предметов роскоши в Центральной Европе переживает период перестройки. Многие бренды оптимизируют розничную сеть и концентрируются на ключевых столицах моды и крупнейших туристических потоках", - сказал Суйка.
16:12 08.03.2026
 
В Польше закрылся единственный магазин Gucci

В Польше закрылся единственный магазин Gucci после 15 лет работы

ВАРШАВА, 8 мар - ПРАЙМ. Единственный в Польше магазин итальянского модного дома Gucci в Польше закрылся после примерно 15 лет работы, передает корреспондент РИА Новости.
Бутик располагался в Варшаве в доме моды Vitkac на улице Брацкая и уже прекратил деятельность: с фасада здания демонтировали вывеску бренда, а помещение магазина опустело. Бутик занимал два уровня торгового пространства и работал с момента открытия Vitkac в 2011 году.
Это был единственный фирменный салон Gucci в Польше. Продукция бренда по-прежнему доступна для покупки онлайн и через мультибрендовые магазины, однако собственная розничная точка компании в Польше больше не функционирует.
Как ожидается, освободившееся помещение в Vitkac может занять другой люксовый бренд. По неофициальным данным, на этом месте планируется открыть бутик французского модного дома Chanel.
Эксперт рынка моды Корнель Суйка в беседе с РИА Новости выразил мнение, что закрытие магазина Gucci связано с перестройкой мирового рынка предметов роскоши.
"Рынок предметов роскоши в Центральной Европе переживает период перестройки. Многие бренды оптимизируют розничную сеть и концентрируются на ключевых столицах моды и крупнейших туристических потоках", - сказал Суйка.
 
