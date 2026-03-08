https://1prime.ru/20260308/gucci--868126829.html
В Польше закрылся единственный магазин Gucci
В Польше закрылся единственный магазин Gucci - 08.03.2026, ПРАЙМ
В Польше закрылся единственный магазин Gucci
Единственный в Польше магазин итальянского модного дома Gucci в Польше закрылся после примерно 15 лет работы, передает корреспондент РИА Новости. | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T16:12+0300
2026-03-08T16:12+0300
2026-03-08T16:12+0300
бизнес
польша
центральная европа
gucci
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
ВАРШАВА, 8 мар - ПРАЙМ. Единственный в Польше магазин итальянского модного дома Gucci в Польше закрылся после примерно 15 лет работы, передает корреспондент РИА Новости. Бутик располагался в Варшаве в доме моды Vitkac на улице Брацкая и уже прекратил деятельность: с фасада здания демонтировали вывеску бренда, а помещение магазина опустело. Бутик занимал два уровня торгового пространства и работал с момента открытия Vitkac в 2011 году. Это был единственный фирменный салон Gucci в Польше. Продукция бренда по-прежнему доступна для покупки онлайн и через мультибрендовые магазины, однако собственная розничная точка компании в Польше больше не функционирует. Как ожидается, освободившееся помещение в Vitkac может занять другой люксовый бренд. По неофициальным данным, на этом месте планируется открыть бутик французского модного дома Chanel. Эксперт рынка моды Корнель Суйка в беседе с РИА Новости выразил мнение, что закрытие магазина Gucci связано с перестройкой мирового рынка предметов роскоши. "Рынок предметов роскоши в Центральной Европе переживает период перестройки. Многие бренды оптимизируют розничную сеть и концентрируются на ключевых столицах моды и крупнейших туристических потоках", - сказал Суйка.
https://1prime.ru/20260220/ekonomika-867679228.html
польша
центральная европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_dd2b6ec047df965876a904cb672aec21.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, польша, центральная европа, gucci
Бизнес, ПОЛЬША, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА, Gucci
В Польше закрылся единственный магазин Gucci
В Польше закрылся единственный магазин Gucci после 15 лет работы
ВАРШАВА, 8 мар - ПРАЙМ. Единственный в Польше магазин итальянского модного дома Gucci в Польше закрылся после примерно 15 лет работы, передает корреспондент РИА Новости.
Бутик располагался в Варшаве в доме моды Vitkac на улице Брацкая и уже прекратил деятельность: с фасада здания демонтировали вывеску бренда, а помещение магазина опустело. Бутик занимал два уровня торгового пространства и работал с момента открытия Vitkac в 2011 году.
Бренд одежды Zara зарегистрировал товарный знак в России
Это был единственный фирменный салон Gucci
в Польше
. Продукция бренда по-прежнему доступна для покупки онлайн и через мультибрендовые магазины, однако собственная розничная точка компании в Польше больше не функционирует.
Как ожидается, освободившееся помещение в Vitkac может занять другой люксовый бренд. По неофициальным данным, на этом месте планируется открыть бутик французского модного дома Chanel.
Эксперт рынка моды Корнель Суйка в беседе с РИА Новости выразил мнение, что закрытие магазина Gucci связано с перестройкой мирового рынка предметов роскоши.
"Рынок предметов роскоши в Центральной Европе
переживает период перестройки. Многие бренды оптимизируют розничную сеть и концентрируются на ключевых столицах моды и крупнейших туристических потоках", - сказал Суйка.