Два рейса на Сахалин перенаправили в Хабаровск из-за непогоды - 08.03.2026, ПРАЙМ
Два рейса на Сахалин перенаправили в Хабаровск из-за непогоды
2026-03-08T02:41+0300
2026-03-08T02:48+0300
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мар – ПРАЙМ. Самолеты, летевшие на Сахалин из Новосибирска и Красноярска, перенаправлены в Хабаровск из-за метеоусловий на острове, сообщает аэропорт Южно-Сахалинска. "Самолет, выполняющий рейс S7-5257 из Новосибирска в Южно-Сахалинск, ушел на запасной аэродром в Хабаровск из-за непогоды в островной столице", - сообщает пресс-служба авиапредприятия. По информации аэропорта, из-за метели самолет из Красноярска также не смог совершить посадку в Южно-Сахалинске: он перенаправлен в Хабаровск. На аэродроме Южно-Сахалинска, отмечает пресс-служба, введены процедуры в условиях ограниченной видимости, которая в настоящее время составляет 325 метров. Кроме того, по метеоусловиям задерживаются ряд прилетов и вылетов, в том числе рейсы Москва (Шереметьево) – Южно-Сахалинск – Москва (Шереметьево) и Иркутск – Южно-Сахалинск. Спасатели объявили на воскресенье экстренное предупреждение из-за прохождения циклона с метелью и штормовым ветром на территории центральной и южной части Сахалина.
02:41 08.03.2026 (обновлено: 02:48 08.03.2026)
 
Два рейса на Сахалин перенаправили в Хабаровск из-за непогоды

Два самолета, летевших на Сахалин, перенаправили в Хабаровск из-за непогоды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мар – ПРАЙМ. Самолеты, летевшие на Сахалин из Новосибирска и Красноярска, перенаправлены в Хабаровск из-за метеоусловий на острове, сообщает аэропорт Южно-Сахалинска.
"Самолет, выполняющий рейс S7-5257 из Новосибирска в Южно-Сахалинск, ушел на запасной аэродром в Хабаровск из-за непогоды в островной столице", - сообщает пресс-служба авиапредприятия.
По информации аэропорта, из-за метели самолет из Красноярска также не смог совершить посадку в Южно-Сахалинске: он перенаправлен в Хабаровск.
На аэродроме Южно-Сахалинска, отмечает пресс-служба, введены процедуры в условиях ограниченной видимости, которая в настоящее время составляет 325 метров. Кроме того, по метеоусловиям задерживаются ряд прилетов и вылетов, в том числе рейсы Москва (Шереметьево) – Южно-Сахалинск – Москва (Шереметьево) и Иркутск – Южно-Сахалинск.
Спасатели объявили на воскресенье экстренное предупреждение из-за прохождения циклона с метелью и штормовым ветром на территории центральной и южной части Сахалина.
 
