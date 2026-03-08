Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иран не отдаст ни пяди своей территории, заявил Пезешкиан - 08.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260308/iran-868122073.html
Иран не отдаст ни пяди своей территории, заявил Пезешкиан
Иран не отдаст ни пяди своей территории, заявил Пезешкиан - 08.03.2026, ПРАЙМ
Иран не отдаст ни пяди своей территории, заявил Пезешкиан
Иран не отдаст ни пяди своей территории, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан. | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T09:20+0300
2026-03-08T09:20+0300
мировая экономика
иран
сша
ближний восток
масуд пезешкиан
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852371541_0:92:3312:1955_1920x0_80_0_0_4b68bd5134aa23f013d930261352311f.jpg
ТЕГЕРАН, 8 мар - ПРАЙМ. Иран не отдаст ни пяди своей территории, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан. Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что карта Ирана может поменяться после американской атаки, назвав происходящее войной. "Мы не позволим им захватить ни пяди земли нашей страны", - сказал Пезешкиан, чьи слова приводит его пресс-служба. Он также отметил, что его слова о ситуации со странами Ближнего Востока были неправильно интерпретированы и "враг" хочет, чтобы Иран со странами Ближнего Востока находились в состоянии войны. Ранее Пезешкиан заявил, что Тегеран принял решение не наносить удары по соседним странам, кроме как в случае атаки с их стороны. Он также извинился перед государствами, которые подверглись атакам Ирана после нападения США и Израиля.
https://1prime.ru/20260308/ssha-868119722.html
иран
сша
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852371541_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_9be90562bd482488b289b980fcba7bd7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, сша, ближний восток, масуд пезешкиан, дональд трамп
Мировая экономика, ИРАН, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Масуд Пезешкиан, Дональд Трамп
09:20 08.03.2026
 
Иран не отдаст ни пяди своей территории, заявил Пезешкиан

Пезешкиан: Иран не даст противнику захватить ни пяди своей земли

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 8 мар - ПРАЙМ. Иран не отдаст ни пяди своей территории, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что карта Ирана может поменяться после американской атаки, назвав происходящее войной.
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
"Никогда не дойдет": атака США на Иран навела страх на их союзников
05:36
"Мы не позволим им захватить ни пяди земли нашей страны", - сказал Пезешкиан, чьи слова приводит его пресс-служба.
Он также отметил, что его слова о ситуации со странами Ближнего Востока были неправильно интерпретированы и "враг" хочет, чтобы Иран со странами Ближнего Востока находились в состоянии войны.
Ранее Пезешкиан заявил, что Тегеран принял решение не наносить удары по соседним странам, кроме как в случае атаки с их стороны. Он также извинился перед государствами, которые подверглись атакам Ирана после нападения США и Израиля.
 
Мировая экономикаИРАНСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКМасуд ПезешкианДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала