Иран не отдаст ни пяди своей территории, заявил Пезешкиан
Иран не отдаст ни пяди своей территории, заявил Пезешкиан
ТЕГЕРАН, 8 мар - ПРАЙМ. Иран не отдаст ни пяди своей территории, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан. Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что карта Ирана может поменяться после американской атаки, назвав происходящее войной. "Мы не позволим им захватить ни пяди земли нашей страны", - сказал Пезешкиан, чьи слова приводит его пресс-служба. Он также отметил, что его слова о ситуации со странами Ближнего Востока были неправильно интерпретированы и "враг" хочет, чтобы Иран со странами Ближнего Востока находились в состоянии войны. Ранее Пезешкиан заявил, что Тегеран принял решение не наносить удары по соседним странам, кроме как в случае атаки с их стороны. Он также извинился перед государствами, которые подверглись атакам Ирана после нападения США и Израиля.
