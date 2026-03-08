https://1prime.ru/20260308/iran-868123748.html

Стало известна сумма расходов на операцию США и Израиля против Ирана

мировая экономика

иран

сша

тегеран

ВАШИНГТОН, 8 мар — ПРАЙМ. Первая неделя военной операции США и Израиля против Ирана обошлась Вашингтону примерно в 6 миллиардов долларов, при этом остается неясным, как может выглядеть победа в этом конфликте, пишет в воскресенье газета New York Times. Как пишет издание, представители Пентагона на этой неделе сообщили конгрессу США, что расходы Вашингтона на первые семь дней боевых действий составили около 6 миллиардов долларов. По данным газеты, примерно 4 миллиарда долларов из этой суммы пришлись на боеприпасы, прежде всего на ракеты-перехватчики, использовавшиеся для отражения ответных ракетных ударов Ирана. "Удар по комплексу в Тегеране служит отражением запутанной реальности первой недели войны: разрушительная воздушная кампания США и Израиля против ослабленного противника, но при этом почти нет ответов на вопрос, как может выглядеть победа", — отмечает New York Times. Издание пишет, что с начала конфликта американские и израильские силы нанесли около четырёх тысяч ударов по целям на территории Ирана, включая позиции баллистических ракет, военные штабы и объекты военно-морских сил. При этом, несмотря на масштабную воздушную кампанию, Тегеран сохраняет значительную часть своего военного потенциала, отмечается в публикации. По оценкам американских должностных лиц, представленным конгрессу на закрытых брифингах, Иран по-прежнему располагает примерно половиной своего ракетного арсенала и значительной частью беспилотников. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

