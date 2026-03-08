Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сжигают столицу". На Западе забили тревогу из-за нового удара США по Ирану - 08.03.2026
"Сжигают столицу". На Западе забили тревогу из-за нового удара США по Ирану
"Сжигают столицу". На Западе забили тревогу из-за нового удара США по Ирану - 08.03.2026, ПРАЙМ
"Сжигают столицу". На Западе забили тревогу из-за нового удара США по Ирану
Соединенные Штаты начали полностью уничтожать столицу Ирана, заявил профессор Хельсинского университета Гленн Диесен. | 08.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты начали полностью уничтожать столицу Ирана, заявил профессор Хельсинского университета Гленн Диесен."США быстро перешли от проливания крокодиловых слез, говоря об иранцах, к сжиганию их столицы", — написал он в социальной сети X.Накануне американский президент Дональд Трамп утверждал, что в субботу по Ирану будет нанесен серьезный удар, рассматривается "полное уничтожение" районов и лиц, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей.США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
16:40 08.03.2026
 
"Сжигают столицу". На Западе забили тревогу из-за нового удара США по Ирану

Диесен: Вашингтон перешел к полному уничтожению Тегерана

© РИА Новости . Мохаммад Исмаил
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом
© РИА Новости . Мохаммад Исмаил
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты начали полностью уничтожать столицу Ирана, заявил профессор Хельсинского университета Гленн Диесен.
"США быстро перешли от проливания крокодиловых слез, говоря об иранцах, к сжиганию их столицы", — написал он в социальной сети X.
Накануне американский президент Дональд Трамп утверждал, что в субботу по Ирану будет нанесен серьезный удар, рассматривается "полное уничтожение" районов и лиц, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Дым на месте удара в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Стало известна сумма расходов на операцию США и Израиля против Ирана
Заголовок открываемого материала