"Сжигают столицу". На Западе забили тревогу из-за нового удара США по Ирану
2026-03-08T16:40+0300
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты начали полностью уничтожать столицу Ирана, заявил профессор Хельсинского университета Гленн Диесен."США быстро перешли от проливания крокодиловых слез, говоря об иранцах, к сжиганию их столицы", — написал он в социальной сети X.Накануне американский президент Дональд Трамп утверждал, что в субботу по Ирану будет нанесен серьезный удар, рассматривается "полное уничтожение" районов и лиц, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей.США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Диесен: Вашингтон перешел к полному уничтожению Тегерана