https://1prime.ru/20260308/iran-868133357.html

СМИ узнали, чем операция в Иране обернулась для Трампа

СМИ узнали, чем операция в Иране обернулась для Трампа - 08.03.2026, ПРАЙМ

СМИ узнали, чем операция в Иране обернулась для Трампа

Военная операция США и Израиля против Ирана привела к многочисленным конфликтам среди сторонников американского лидера Дональда Трампа в преддверии... | 08.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-08T21:38+0300

2026-03-08T21:38+0300

2026-03-08T21:38+0300

сша

израиль

иран

дональд трамп

такер карлсон

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/07/868107235_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_2f1ea8314dc6fb6aa2eef59281063438.jpg

МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Военная операция США и Израиля против Ирана привела к многочисленным конфликтам среди сторонников американского лидера Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов, пишет Bloomberg."Спустя почти неделю после начала военной кампании цены на нефть резко выросли, а фондовые и облигационные рынки по всему миру оказались в состоянии потрясения. Президент, проводивший предвыборную кампанию как сторонник мира, упорно придерживается политики, которая угрожает расколоть его политическую коалицию", — говорится в публикации.Как отмечает издание, сторонники Трампа, в том числе журналисты Такер Карлсон и Мегин Келли, а также экс-член палаты представителей Марджори Тейлор Грин и другие политики-республиканцы обвинили главу Белого дома в предательстве его предвыборных обещаний.По словам авторов статьи, кампания против Ирана также рискует оттолкнуть "более равнодушных" избирателей Трампа, которые голосовали за него в надежде на укрепление экономики и рассматривают конфликт на Ближнем Востоке как "отвлекающий фактор".США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.

https://1prime.ru/20260308/ssha-868132793.html

https://1prime.ru/20260306/iran-868096891.html

сша

израиль

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, израиль, иран, дональд трамп, такер карлсон