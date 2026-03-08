Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали, чем операция в Иране обернулась для Трампа - 08.03.2026, ПРАЙМ
СМИ узнали, чем операция в Иране обернулась для Трампа
СМИ узнали, чем операция в Иране обернулась для Трампа - 08.03.2026, ПРАЙМ
СМИ узнали, чем операция в Иране обернулась для Трампа
Военная операция США и Израиля против Ирана привела к многочисленным конфликтам среди сторонников американского лидера Дональда Трампа в преддверии... | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T21:38+0300
2026-03-08T21:38+0300
сша
израиль
иран
дональд трамп
такер карлсон
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/07/868107235_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_2f1ea8314dc6fb6aa2eef59281063438.jpg
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Военная операция США и Израиля против Ирана привела к многочисленным конфликтам среди сторонников американского лидера Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов, пишет Bloomberg."Спустя почти неделю после начала военной кампании цены на нефть резко выросли, а фондовые и облигационные рынки по всему миру оказались в состоянии потрясения. Президент, проводивший предвыборную кампанию как сторонник мира, упорно придерживается политики, которая угрожает расколоть его политическую коалицию", — говорится в публикации.Как отмечает издание, сторонники Трампа, в том числе журналисты Такер Карлсон и Мегин Келли, а также экс-член палаты представителей Марджори Тейлор Грин и другие политики-республиканцы обвинили главу Белого дома в предательстве его предвыборных обещаний.По словам авторов статьи, кампания против Ирана также рискует оттолкнуть "более равнодушных" избирателей Трампа, которые голосовали за него в надежде на укрепление экономики и рассматривают конфликт на Ближнем Востоке как "отвлекающий фактор".США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
сша
израиль
иран
сша, израиль, иран, дональд трамп, такер карлсон
США, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Дональд Трамп, Такер Карлсон
21:38 08.03.2026
 
СМИ узнали, чем операция в Иране обернулась для Трампа

Bloomberg: в движении Трампа MAGA произошел раскол из-за операции в Иране

© РИА Новости . Алексей Алексеев | Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке
© РИА Новости . Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Военная операция США и Израиля против Ирана привела к многочисленным конфликтам среди сторонников американского лидера Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов, пишет Bloomberg.
"Спустя почти неделю после начала военной кампании цены на нефть резко выросли, а фондовые и облигационные рынки по всему миру оказались в состоянии потрясения. Президент, проводивший предвыборную кампанию как сторонник мира, упорно придерживается политики, которая угрожает расколоть его политическую коалицию", — говорится в публикации.
Дым на месте удара в Тегеране
"Заставят ненавидеть": в США сообщили о фатальной ошибке при атаке на Иран
21:29
Как отмечает издание, сторонники Трампа, в том числе журналисты Такер Карлсон и Мегин Келли, а также экс-член палаты представителей Марджори Тейлор Грин и другие политики-республиканцы обвинили главу Белого дома в предательстве его предвыборных обещаний.
По словам авторов статьи, кампания против Ирана также рискует оттолкнуть "более равнодушных" избирателей Трампа, которые голосовали за него в надежде на укрепление экономики и рассматривают конфликт на Ближнем Востоке как "отвлекающий фактор".
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость
Сосед России предложил США свою территорию для операции в Иране
6 марта, 23:08
 
США ИЗРАИЛЬ ИРАН Дональд Трамп Такер Карлсон
 
 
