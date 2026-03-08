https://1prime.ru/20260308/iran-868133357.html
СМИ узнали, чем операция в Иране обернулась для Трампа
СМИ узнали, чем операция в Иране обернулась для Трампа - 08.03.2026, ПРАЙМ
СМИ узнали, чем операция в Иране обернулась для Трампа
Военная операция США и Израиля против Ирана привела к многочисленным конфликтам среди сторонников американского лидера Дональда Трампа в преддверии... | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T21:38+0300
2026-03-08T21:38+0300
2026-03-08T21:38+0300
сша
израиль
иран
дональд трамп
такер карлсон
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/07/868107235_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_2f1ea8314dc6fb6aa2eef59281063438.jpg
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Военная операция США и Израиля против Ирана привела к многочисленным конфликтам среди сторонников американского лидера Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов, пишет Bloomberg."Спустя почти неделю после начала военной кампании цены на нефть резко выросли, а фондовые и облигационные рынки по всему миру оказались в состоянии потрясения. Президент, проводивший предвыборную кампанию как сторонник мира, упорно придерживается политики, которая угрожает расколоть его политическую коалицию", — говорится в публикации.Как отмечает издание, сторонники Трампа, в том числе журналисты Такер Карлсон и Мегин Келли, а также экс-член палаты представителей Марджори Тейлор Грин и другие политики-республиканцы обвинили главу Белого дома в предательстве его предвыборных обещаний.По словам авторов статьи, кампания против Ирана также рискует оттолкнуть "более равнодушных" избирателей Трампа, которые голосовали за него в надежде на укрепление экономики и рассматривают конфликт на Ближнем Востоке как "отвлекающий фактор".США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20260308/ssha-868132793.html
https://1prime.ru/20260306/iran-868096891.html
сша
израиль
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/07/868107235_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8f291d208df20d5b16f95b739dd3b813.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, израиль, иран, дональд трамп, такер карлсон
США, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Дональд Трамп, Такер Карлсон
СМИ узнали, чем операция в Иране обернулась для Трампа
Bloomberg: в движении Трампа MAGA произошел раскол из-за операции в Иране