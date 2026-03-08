https://1prime.ru/20260308/iran-868134331.html

"Очень плохо": в США заявили о катастрофе из-за войны против Ирана

"Очень плохо": в США заявили о катастрофе из-за войны против Ирана

МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты, начав агрессию против Ирана под давлением Израиля, понесли значительный ущерб, заявил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена."Я полагаю, что страны Ближнего Востока еще многого добьются. Израиль понес огромный ущерб. <…> Дела у США идут очень плохо. Они этого не планировали. <…> Они не принимали такого решения, это сделал Израиль", — высказался он.По мнению эксперта, "куда бы ни направился хозяин, раб пойдет следом за ним".В субботу журнал Foreign Policy сообщил, что восстановление американских радаров, поврежденных в результате иранских ударов, обойдется более чем в миллиард долларов и может занять несколько лет. Как отмечает FP, высокая скорость использования боеприпасов в ходе операции на Ближнем Востоке выявила проблему с их запасами.28 февраля США и Израиль начали осуществлять атаки на объекты, расположенные на территории Ирана, включая столицу Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирного населения. В ответ Исламская республика наносит удары по израильским территориям, а также по военным базам США в регионе Ближнего Востока.

