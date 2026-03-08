Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Очень плохо": в США заявили о катастрофе из-за войны против Ирана - 08.03.2026
"Очень плохо": в США заявили о катастрофе из-за войны против Ирана
"Очень плохо": в США заявили о катастрофе из-за войны против Ирана - 08.03.2026, ПРАЙМ
"Очень плохо": в США заявили о катастрофе из-за войны против Ирана
Соединенные Штаты, начав агрессию против Ирана под давлением Израиля, понесли значительный ущерб, заявил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире... | 08.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты, начав агрессию против Ирана под давлением Израиля, понесли значительный ущерб, заявил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена."Я полагаю, что страны Ближнего Востока еще многого добьются. Израиль понес огромный ущерб. &lt;…&gt; Дела у США идут очень плохо. Они этого не планировали. &lt;…&gt; Они не принимали такого решения, это сделал Израиль", — высказался он.По мнению эксперта, "куда бы ни направился хозяин, раб пойдет следом за ним".В субботу журнал Foreign Policy сообщил, что восстановление американских радаров, поврежденных в результате иранских ударов, обойдется более чем в миллиард долларов и может занять несколько лет. Как отмечает FP, высокая скорость использования боеприпасов в ходе операции на Ближнем Востоке выявила проблему с их запасами.28 февраля США и Израиль начали осуществлять атаки на объекты, расположенные на территории Ирана, включая столицу Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирного населения. В ответ Исламская республика наносит удары по израильским территориям, а также по военным базам США в регионе Ближнего Востока.
США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
22:10 08.03.2026 (обновлено: 22:12 08.03.2026)
 
"Очень плохо": в США заявили о катастрофе из-за войны против Ирана

Крапивник: США и Израиль несут огромные потери из-за агрессии против Ирана

© AP Photo / U.S. NavyАмериканский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
© AP Photo / U.S. Navy
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты, начав агрессию против Ирана под давлением Израиля, понесли значительный ущерб, заявил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.
"Я полагаю, что страны Ближнего Востока еще многого добьются. Израиль понес огромный ущерб. <…> Дела у США идут очень плохо. Они этого не планировали. <…> Они не принимали такого решения, это сделал Израиль", — высказался он.
По мнению эксперта, "куда бы ни направился хозяин, раб пойдет следом за ним".

В субботу журнал Foreign Policy сообщил, что восстановление американских радаров, поврежденных в результате иранских ударов, обойдется более чем в миллиард долларов и может занять несколько лет. Как отмечает FP, высокая скорость использования боеприпасов в ходе операции на Ближнем Востоке выявила проблему с их запасами.

28 февраля США и Израиль начали осуществлять атаки на объекты, расположенные на территории Ирана, включая столицу Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирного населения. В ответ Исламская республика наносит удары по израильским территориям, а также по военным базам США в регионе Ближнего Востока.
Заголовок открываемого материала