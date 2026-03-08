Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали о разногласиях между США и Израилем из-за ударов по Ирану - 08.03.2026
СМИ узнали о разногласиях между США и Израилем из-за ударов по Ирану
СМИ узнали о разногласиях между США и Израилем из-за ударов по Ирану - 08.03.2026, ПРАЙМ
СМИ узнали о разногласиях между США и Израилем из-за ударов по Ирану
Напряженность между Соединёнными Штатами и Израилем возникла после атак на нефтяные объекты Ирана, сообщил израильский "12-й канал" со ссылкой на американского... | 08.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Напряженность между Соединёнными Штатами и Израилем возникла после атак на нефтяные объекты Ирана, сообщил израильский "12-й канал" со ссылкой на американского чиновника в сфере безопасности"Израильтяне заранее предупредили нас об ударах по нефтяным объектам, но не сообщили, что они будут настолько масштабными. Мы считаем, что это была плохая идея", — передает телеканал слова чиновника в соцсети X.Ранее Исмаил Хосейни, представитель парламентской комиссии по энергетике в Иране, сообщил об атаках на четыре нефтехранилища в стране. В средствах массовой информации утверждается, что за этими атаками стоят США и Израиль.28 февраля США и Израиль начали наносить удары по целям на территории Ирана, включая столицу, Тегеран. Сообщается о значительных разрушениях и жертвах среди мирного населения. В ответ Исламская республика наносит ответные удары по территории Израиля и военным базам США на Ближнем Востоке.
ИЗРАИЛЬ, ИРАН, США
22:49 08.03.2026
 
СМИ узнали о разногласиях между США и Израилем из-за ударов по Ирану

N12: между США и Израилем возникла напряженность после атак на нефтяные объекты Ирана

© AP Photo / Vahid Salemi Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo / Vahid Salemi
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Напряженность между Соединёнными Штатами и Израилем возникла после атак на нефтяные объекты Ирана, сообщил израильский "12-й канал" со ссылкой на американского чиновника в сфере безопасности

"Израильтяне заранее предупредили нас об ударах по нефтяным объектам, но не сообщили, что они будут настолько масштабными. Мы считаем, что это была плохая идея", — передает телеканал слова чиновника в соцсети X.
Дым на месте удара в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
"Вы отступаете?" В США дерзко высказались о произошедшем в Иране
Вчера, 22:17
Ранее Исмаил Хосейни, представитель парламентской комиссии по энергетике в Иране, сообщил об атаках на четыре нефтехранилища в стране. В средствах массовой информации утверждается, что за этими атаками стоят США и Израиль.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по целям на территории Ирана, включая столицу, Тегеран. Сообщается о значительных разрушениях и жертвах среди мирного населения. В ответ Исламская республика наносит ответные удары по территории Израиля и военным базам США на Ближнем Востоке.
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
"Очень плохо": в США заявили о катастрофе из-за войны против Ирана
Вчера, 22:10
 
ИЗРАИЛЬ ИРАН США
 
 
