СМИ узнали о разногласиях между США и Израилем из-за ударов по Ирану

СМИ узнали о разногласиях между США и Израилем из-за ударов по Ирану

МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Напряженность между Соединёнными Штатами и Израилем возникла после атак на нефтяные объекты Ирана, сообщил израильский "12-й канал" со ссылкой на американского чиновника в сфере безопасности"Израильтяне заранее предупредили нас об ударах по нефтяным объектам, но не сообщили, что они будут настолько масштабными. Мы считаем, что это была плохая идея", — передает телеканал слова чиновника в соцсети X.Ранее Исмаил Хосейни, представитель парламентской комиссии по энергетике в Иране, сообщил об атаках на четыре нефтехранилища в стране. В средствах массовой информации утверждается, что за этими атаками стоят США и Израиль.28 февраля США и Израиль начали наносить удары по целям на территории Ирана, включая столицу, Тегеран. Сообщается о значительных разрушениях и жертвах среди мирного населения. В ответ Исламская республика наносит ответные удары по территории Израиля и военным базам США на Ближнем Востоке.

