https://1prime.ru/20260308/iran-868136024.html
Пезешкиан заявил Алиеву, что инцидент с БПЛА не имеет отношения к Ирану
Пезешкиан заявил Алиеву, что инцидент с БПЛА не имеет отношения к Ирану - 08.03.2026, ПРАЙМ
Пезешкиан заявил Алиеву, что инцидент с БПЛА не имеет отношения к Ирану
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что инцидент с БПЛА в Нахичевани не... | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T23:25+0300
2026-03-08T23:25+0300
2026-03-08T23:25+0300
иран
тегеран
масуд пезешкиан
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852371541_0:92:3312:1955_1920x0_80_0_0_4b68bd5134aa23f013d930261352311f.jpg
БАКУ, 8 мар – ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что инцидент с БПЛА в Нахичевани не имеет отношения к Тегерану, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства. "В ходе телефонного разговора Пезешкиан заявил, что инцидент с обстрелом Нахичевани с воздуха не имеет отношения к Ирану. Президент Ирана подчеркнул, что случившееся будет расследовано", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260308/iran-868135609.html
иран
тегеран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852371541_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_9be90562bd482488b289b980fcba7bd7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, тегеран, масуд пезешкиан, в мире
ИРАН, Тегеран, Масуд Пезешкиан, В мире
Пезешкиан заявил Алиеву, что инцидент с БПЛА не имеет отношения к Ирану
Пезешкиан заявил Алиеву, что инцидент с БПЛА в Нахичевани не имеет отношения к Ирану