https://1prime.ru/20260308/iran-868136245.html

Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили ситуацию вокруг Ирана

Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили ситуацию вокруг Ирана - 08.03.2026, ПРАЙМ

Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили ситуацию вокруг Ирана

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла Бен Заид обсудили ситуацию вокруг Ирана, высказались за незамедлительные шаги по деэскалации... | 08.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-08T23:36+0300

2026-03-08T23:36+0300

2026-03-08T23:36+0300

россия

оаэ

иран

персидский залив

сергей лавров

мид

оон

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695650_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_1e3dcee30b09a402326c60552d729ca3.jpg

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла Бен Заид обсудили ситуацию вокруг Ирана, высказались за незамедлительные шаги по деэскалации военных действий, сообщили в российском дипведомстве. "Министры выразили глубокую озабоченность ситуацией вокруг Ирана и высказались в пользу незамедлительных шагов по деэскалации военных действий. Внимание было уделено необходимости прекращения атак, ведущих к жертвам среди гражданского населения и наносящих ущерб гражданской инфраструктуре как в арабских странах Персидского залива, так и в Иране", - говорится в комментарии на сайте министерства. Как отметили в российском МИД, "главы внешнеполитических ведомств России и ОАЭ считают принципиально важным возобновление политико-дипломатических усилий в интересах согласования договоренностей об обеспечении надежной, долгосрочной безопасности в регионе". Министры условились продолжать оставаться в контакте и продвигать согласованные позиции в ООН и на других международных площадках.

https://1prime.ru/20260308/iran-868136024.html

оаэ

иран

персидский залив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, оаэ, иран, персидский залив, сергей лавров, мид, оон, в мире