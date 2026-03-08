https://1prime.ru/20260308/iran-868136245.html
Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили ситуацию вокруг Ирана
Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили ситуацию вокруг Ирана - 08.03.2026, ПРАЙМ
Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили ситуацию вокруг Ирана
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла Бен Заид обсудили ситуацию вокруг Ирана, высказались за незамедлительные шаги по деэскалации... | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T23:36+0300
2026-03-08T23:36+0300
2026-03-08T23:36+0300
россия
оаэ
иран
персидский залив
сергей лавров
мид
оон
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695650_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_1e3dcee30b09a402326c60552d729ca3.jpg
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла Бен Заид обсудили ситуацию вокруг Ирана, высказались за незамедлительные шаги по деэскалации военных действий, сообщили в российском дипведомстве. "Министры выразили глубокую озабоченность ситуацией вокруг Ирана и высказались в пользу незамедлительных шагов по деэскалации военных действий. Внимание было уделено необходимости прекращения атак, ведущих к жертвам среди гражданского населения и наносящих ущерб гражданской инфраструктуре как в арабских странах Персидского залива, так и в Иране", - говорится в комментарии на сайте министерства. Как отметили в российском МИД, "главы внешнеполитических ведомств России и ОАЭ считают принципиально важным возобновление политико-дипломатических усилий в интересах согласования договоренностей об обеспечении надежной, долгосрочной безопасности в регионе". Министры условились продолжать оставаться в контакте и продвигать согласованные позиции в ООН и на других международных площадках.
https://1prime.ru/20260308/iran-868136024.html
оаэ
иран
персидский залив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695650_84:0:1221:853_1920x0_80_0_0_eecb0d1bc2e54b00ad90668786b7b991.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, иран, персидский залив, сергей лавров, мид, оон, в мире
РОССИЯ, ОАЭ, ИРАН, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Сергей Лавров, МИД, ООН, В мире
Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили ситуацию вокруг Ирана
Лавров и глава МИД ОАЭ Бен Заид обсудили ситуацию вокруг Ирана