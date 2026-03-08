Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиев и Пезешкиан обсудили перспективы развития совместных проектов - 08.03.2026
Алиев и Пезешкиан обсудили перспективы развития совместных проектов
Алиев и Пезешкиан обсудили перспективы развития совместных проектов - 08.03.2026, ПРАЙМ
Алиев и Пезешкиан обсудили перспективы развития совместных проектов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили в ходе телефонного разговора перспективы развития совместных экономических... | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T23:39+0300
2026-03-08T23:39+0300
БАКУ, 8 мар – ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили в ходе телефонного разговора перспективы развития совместных экономических проектов Баку и Тегерана, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства. В воскресенье Пезешкиан позвонил Алиеву. "В ходе телефонного разговора главы государств провели обмен мнениями о перспективах развития совместных экономических проектов", - говорится в сообщении.
мировая экономика, азербайджан, баку, тегеран, масуд пезешкиан
Мировая экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, Баку, Тегеран, Масуд Пезешкиан
23:39 08.03.2026
 
Алиев и Пезешкиан обсудили перспективы развития совместных проектов

Алиев и Пезешкиан обсудили перспективы совместных экономических проектов Баку и Тегерана

БАКУ, 8 мар – ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили в ходе телефонного разговора перспективы развития совместных экономических проектов Баку и Тегерана, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
В воскресенье Пезешкиан позвонил Алиеву.
"В ходе телефонного разговора главы государств провели обмен мнениями о перспективах развития совместных экономических проектов", - говорится в сообщении.
Мировая экономикаАЗЕРБАЙДЖАНБакуТегеранМасуд Пезешкиан
 
 
