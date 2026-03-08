https://1prime.ru/20260308/iran-868136392.html

Алиев и Пезешкиан обсудили перспективы развития совместных проектов

2026-03-08T23:39+0300

БАКУ, 8 мар – ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили в ходе телефонного разговора перспективы развития совместных экономических проектов Баку и Тегерана, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства. В воскресенье Пезешкиан позвонил Алиеву. "В ходе телефонного разговора главы государств провели обмен мнениями о перспективах развития совместных экономических проектов", - говорится в сообщении.

мировая экономика, азербайджан, баку, тегеран, масуд пезешкиан