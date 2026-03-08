https://1prime.ru/20260308/izrail-868120264.html

Израиль начал наносить удары по нефтехранилищам в Иране, сообщили СМИ

Израиль начал наносить удары по нефтехранилищам в Иране, сообщили СМИ - 08.03.2026, ПРАЙМ

Израиль начал наносить удары по нефтехранилищам в Иране, сообщили СМИ

Удары Израиля по нефтехранилищам в Иране являются частью следующего этапа конфликта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник из Израиля. | 08.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-08T06:08+0300

2026-03-08T06:08+0300

2026-03-08T06:08+0300

мировая экономика

экономика

иран

израиль

тегеран

cnn

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868120264.jpg?1772939335

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Удары Израиля по нефтехранилищам в Иране являются частью следующего этапа конфликта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник из Израиля. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об атаке нескольких нефтехранилищ в Тегеране. "Израиль начал наносить удары по нефтехранилищам в Иране в рамках следующей фазы войны", - заявил телеканалу израильский источник. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

иран

израиль

тегеран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, израиль, тегеран, cnn