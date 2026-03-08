https://1prime.ru/20260308/izrail-868120264.html
Израиль начал наносить удары по нефтехранилищам в Иране, сообщили СМИ
2026-03-08T06:08+0300
2026-03-08T06:08+0300
2026-03-08T06:08+0300
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Удары Израиля по нефтехранилищам в Иране являются частью следующего этапа конфликта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник из Израиля.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об атаке нескольких нефтехранилищ в Тегеране.
"Израиль начал наносить удары по нефтехранилищам в Иране в рамках следующей фазы войны", - заявил телеканалу израильский источник.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
