https://1prime.ru/20260308/katar-868126492.html
Катар ввел ускоренную систему доставки грузов из Саудовской Аравии
Катар ввел ускоренную систему доставки грузов из Саудовской Аравии - 08.03.2026, ПРАЙМ
Катар ввел ускоренную систему доставки грузов из Саудовской Аравии
Катар и Саудовская Аравия договорились об открытии маршрута ускоренной доставки грузов из королевства в условиях закрытия порта и аэропорта эмирата в связи с... | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T15:11+0300
2026-03-08T15:11+0300
2026-03-08T15:11+0300
бизнес
катар
саудовская аравия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849748899_0:304:2560:1744_1920x0_80_0_0_8ab6906d44208429445241d14b6276d5.jpg
ДОХА, 8 мар - ПРАЙМ. Катар и Саудовская Аравия договорились об открытии маршрута ускоренной доставки грузов из королевства в условиях закрытия порта и аэропорта эмирата в связи с ситуацией в регионе, сообщила катарская торговая палата. "В свете текущих проблем... было объявлено об альтернативных решениях, наряду с улучшенными таможенными процедурами для перевозки товаров и грузов по международной транзитной системе TIR через сухопутную границу с Королевством Саудовская Аравия с использованием ускоренной процедуры", - объявила торговая палата. В частности, катарские власти упростили таможенные процедуры, чтобы быстро совершать операции через электронную систему таможенного оформления "Аль-Надиб", добавила торговая палата. "Эти таможенные упрощения призваны поддержать бесперебойный поток торговли и обеспечить непрерывные поставки товаров на рынки в текущих условиях", - уточнила торговая палата. В связи с атаками США и Израиля по Ирану Катар закрыл воздушное и морское пространства страны, при этом государство в основном завозило грузы через свой порт и воздушным путем.
https://1prime.ru/20260306/konflikt-868082103.html
катар
саудовская аравия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849748899_0:64:2560:1984_1920x0_80_0_0_0ffc72030b2f1fbc1079120270ebfe61.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, катар, саудовская аравия, сша
Бизнес, КАТАР, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, США
Катар ввел ускоренную систему доставки грузов из Саудовской Аравии
Катар открыл маршрут ускоренной системы доставки грузов из Саудовской Аравии
ДОХА, 8 мар - ПРАЙМ. Катар и Саудовская Аравия договорились об открытии маршрута ускоренной доставки грузов из королевства в условиях закрытия порта и аэропорта эмирата в связи с ситуацией в регионе, сообщила катарская торговая палата.
"В свете текущих проблем... было объявлено об альтернативных решениях, наряду с улучшенными таможенными процедурами для перевозки товаров и грузов по международной транзитной системе TIR через сухопутную границу с Королевством Саудовская Аравия с использованием ускоренной процедуры", - объявила торговая палата.
В частности, катарские власти упростили таможенные процедуры, чтобы быстро совершать операции через электронную систему таможенного оформления "Аль-Надиб", добавила торговая палата.
"Эти таможенные упрощения призваны поддержать бесперебойный поток торговли и обеспечить непрерывные поставки товаров на рынки в текущих условиях", - уточнила торговая палата.
В связи с атаками США
и Израиля
по Ирану Катар
закрыл воздушное и морское пространства страны, при этом государство в основном завозило грузы через свой порт и воздушным путем.
В Катаре рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке