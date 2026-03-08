https://1prime.ru/20260308/katar-868126492.html

Катар ввел ускоренную систему доставки грузов из Саудовской Аравии

ДОХА, 8 мар - ПРАЙМ. Катар и Саудовская Аравия договорились об открытии маршрута ускоренной доставки грузов из королевства в условиях закрытия порта и аэропорта эмирата в связи с ситуацией в регионе, сообщила катарская торговая палата. "В свете текущих проблем... было объявлено об альтернативных решениях, наряду с улучшенными таможенными процедурами для перевозки товаров и грузов по международной транзитной системе TIR через сухопутную границу с Королевством Саудовская Аравия с использованием ускоренной процедуры", - объявила торговая палата. В частности, катарские власти упростили таможенные процедуры, чтобы быстро совершать операции через электронную систему таможенного оформления "Аль-Надиб", добавила торговая палата. "Эти таможенные упрощения призваны поддержать бесперебойный поток торговли и обеспечить непрерывные поставки товаров на рынки в текущих условиях", - уточнила торговая палата. В связи с атаками США и Израиля по Ирану Катар закрыл воздушное и морское пространства страны, при этом государство в основном завозило грузы через свой порт и воздушным путем.

