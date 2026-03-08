Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай и Москва направят "китайско-российскую энергию" на становление мира - 08.03.2026, ПРАЙМ
Китай и Москва направят "китайско-российскую энергию" на становление мира
Китай и Москва направят "китайско-российскую энергию" на становление мира - 08.03.2026, ПРАЙМ
Китай и Москва направят "китайско-российскую энергию" на становление мира
Пекин и Москва направят "китайско-российскую энергию" на становление многополярного мира, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной... | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T06:42+0300
2026-03-08T06:42+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
москва
пекин
ван и
владимир путин
си цзиньпин
ПЕКИН, 8 мар – ПРАЙМ. Пекин и Москва направят "китайско-российскую энергию" на становление многополярного мира, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости. "Установленный после Второй Мировой войны миропорядок спустя 80 лет испытаний и невзгод вновь достиг критического этапа", - заявил Ван И. Он напомнил, что в 2025 году лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин присутствовали на торжествах в Москве и Пекине по случаю Победы во Второй Мировой войне. Две страны также опубликовали три важных совместных заявления, послав миру четкий сигнал о необходимости решительно отстаивать достоверную историческую правду о Второй Мировой войне, защищать итоги Победы и противостоять одностороннему запугиванию. "Восемьдесят лет назад мы внесли китайско-российский вклад в создание послевоенного порядка - сегодня, 80 лет спустя, мы направим "китайско-российскую энергию" на становление многополярного мира", - подчеркнул министр иностранных дел Китая.
китай
москва
пекин
россия, мировая экономика, китай, москва, пекин, ван и, владимир путин, си цзиньпин
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, МОСКВА, Пекин, Ван И, Владимир Путин, Си Цзиньпин
06:42 08.03.2026
 
Китай и Москва направят "китайско-российскую энергию" на становление мира

Глава МИД КНР Ван И: Пекин и Москва направят энергию на становление многополярного мира

ПЕКИН, 8 мар – ПРАЙМ. Пекин и Москва направят "китайско-российскую энергию" на становление многополярного мира, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Установленный после Второй Мировой войны миропорядок спустя 80 лет испытаний и невзгод вновь достиг критического этапа", - заявил Ван И.
Он напомнил, что в 2025 году лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин присутствовали на торжествах в Москве и Пекине по случаю Победы во Второй Мировой войне. Две страны также опубликовали три важных совместных заявления, послав миру четкий сигнал о необходимости решительно отстаивать достоверную историческую правду о Второй Мировой войне, защищать итоги Победы и противостоять одностороннему запугиванию.
"Восемьдесят лет назад мы внесли китайско-российский вклад в создание послевоенного порядка - сегодня, 80 лет спустя, мы направим "китайско-российскую энергию" на становление многополярного мира", - подчеркнул министр иностранных дел Китая.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙМОСКВАПекинВан ИВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
