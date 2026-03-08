https://1prime.ru/20260308/kitaj-868120663.html

Китай и Москва направят "китайско-российскую энергию" на становление мира

2026-03-08T06:42+0300

ПЕКИН, 8 мар – ПРАЙМ. Пекин и Москва направят "китайско-российскую энергию" на становление многополярного мира, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости. "Установленный после Второй Мировой войны миропорядок спустя 80 лет испытаний и невзгод вновь достиг критического этапа", - заявил Ван И. Он напомнил, что в 2025 году лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин присутствовали на торжествах в Москве и Пекине по случаю Победы во Второй Мировой войне. Две страны также опубликовали три важных совместных заявления, послав миру четкий сигнал о необходимости решительно отстаивать достоверную историческую правду о Второй Мировой войне, защищать итоги Победы и противостоять одностороннему запугиванию. "Восемьдесят лет назад мы внесли китайско-российский вклад в создание послевоенного порядка - сегодня, 80 лет спустя, мы направим "китайско-российскую энергию" на становление многополярного мира", - подчеркнул министр иностранных дел Китая.

2026

