Аналитик оценил идею ЦБ использовать банки как криптовалютные обменники

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Идея ЦБ РФ разрешить банкам и брокерам работать с криптовалютой логична и соответствует международной практике, но требует понимания разницы между традиционным и криптобизнесом, также есть вопрос, интересно ли будет этим заниматься самим традиционным финансовым структурам, рассказал РИА Новости исполнительный директор криптоброкера Cifra Markets Алексей Короленко. Банк России предлагает разрешить банкам и брокерам получать лицензии пунктов обмена криптовалюты в уведомительном порядке, об этом в четверг заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Таким образом, они могли бы осуществлять это посредничество на основе текущих банковских лицензий, уточнила она. "Банки и брокеры - это уже структуры, которые лицензируются и понятны для ЦБ, и логично, что тех, кого знаешь, тому и предложить расширить свою лицензию. Как некая одна из идей вполне понятна и логична, тем более есть опыт с той же Швейцарией, где банки довольно активно получают лицензии на криптооперации", - считает Короленко. По его словам, для людей это возможность получать доступ к криптовалюте понятным и безопасным образом: физические лица от такого решения не пострадают. Банки и брокеры уже работают с криптовалютой через беспоставочные инструменты - ETF (торгуемые на бирже паевые фонды) на мировых рынках и фьючерс на биткоин на Московской бирже. Однако эксперт считает, что вопрос в другом: нужно ли банкам и брокерам заниматься именно поставочной криптовалютой с интеграцией в блокчейн, анализом чистоты кошельков и "криптокастоди" (управлением и хранением цифровых активов). Во-первых, криптобизнес и банковский или брокерский фондовый, связанный с ценными бумагами бизнес - это разные, хотя и близкие вещи, подчеркнул Короленко. Во-вторых, криптовалютный рынок по сравнению с банковским или фондовым кратно меньше. Так, например, у известной финансово-технологической компании Revolut, которая считается "криптофрендли" (поддерживающей операции с криптовалютами), криптовалюта генерирует только 7% бизнеса, привёл пример он. "Таким образом, ключевой вопрос не в том, можно ли допустить банки к криптообмену, а готовы ли они выстраивать полноценную криптоинфраструктуру ради относительно небольшого сегмента", - заключил аналитик.

