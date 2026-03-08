https://1prime.ru/20260308/lukashenko-868127122.html
"Мак.бай" пообещал Лукашенко полностью перейти на белорусские продукты
2026-03-08T16:21+0300
2026-03-08T16:21+0300
2026-03-08T16:21+0300
бизнес
минск
белоруссия
александр лукашенко
mcdonald's
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/09/852080610_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4ed859c3c68cd0fe95bf6d07d03f7da6.jpg
МИНСК, 8 мар - ПРАЙМ. Директор ранее принадлежавшей McDonald's белорусской сети ресторанов быстрого питания "Мак.бай" (Mak.by) Виктория Данько пообещала президенту страны Александру Лукашенко, что до конца года сеть полностью перейдет на отечественные продукты. "Мы развиваем белорусское, и сейчас на 96,6% у нас свои продукты, белорусские. Но мы дали обещание президенту, что до конца года на 100% перейдем на белорусское", - приводит слова Данько агентство Белта. Лукашенко в воскресенье побывал в одном из ресторанов "Мак.бай" в Минске. В августе 2025 года президент заявил, что посетит заведение бывшей сети McDonald's, с апреля 2023 года работающей в республике под брендом "Мак.бай", когда весь предлагаемый там ассортимент еды будет готовиться в Белоруссии и из белорусских продуктов. В прошлом году Лукашенко докладывали, что белорусские продукты в сети занимают 84%, а 16% - это булочки для бургеров, но в начале 2026 года построят свою пекарню и продукты на 100% будут отечественными. Данько сообщила, что пекарня по производству бургерных булочек уже работает, в будущем для ресторанов планируется выпекать отечественные пирожки.
минск
белоруссия
