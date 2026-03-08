https://1prime.ru/20260308/lukashenko-868127122.html

"Мак.бай" пообещал Лукашенко полностью перейти на белорусские продукты

"Мак.бай" пообещал Лукашенко полностью перейти на белорусские продукты - 08.03.2026, ПРАЙМ

"Мак.бай" пообещал Лукашенко полностью перейти на белорусские продукты

Директор ранее принадлежавшей McDonald's белорусской сети ресторанов быстрого питания "Мак.бай" (Mak.by) Виктория Данько пообещала президенту страны Александру... | 08.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-08T16:21+0300

2026-03-08T16:21+0300

2026-03-08T16:21+0300

бизнес

минск

белоруссия

александр лукашенко

mcdonald's

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/09/852080610_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4ed859c3c68cd0fe95bf6d07d03f7da6.jpg

МИНСК, 8 мар - ПРАЙМ. Директор ранее принадлежавшей McDonald's белорусской сети ресторанов быстрого питания "Мак.бай" (Mak.by) Виктория Данько пообещала президенту страны Александру Лукашенко, что до конца года сеть полностью перейдет на отечественные продукты. "Мы развиваем белорусское, и сейчас на 96,6% у нас свои продукты, белорусские. Но мы дали обещание президенту, что до конца года на 100% перейдем на белорусское", - приводит слова Данько агентство Белта. Лукашенко в воскресенье побывал в одном из ресторанов "Мак.бай" в Минске. В августе 2025 года президент заявил, что посетит заведение бывшей сети McDonald's, с апреля 2023 года работающей в республике под брендом "Мак.бай", когда весь предлагаемый там ассортимент еды будет готовиться в Белоруссии и из белорусских продуктов. В прошлом году Лукашенко докладывали, что белорусские продукты в сети занимают 84%, а 16% - это булочки для бургеров, но в начале 2026 года построят свою пекарню и продукты на 100% будут отечественными. Данько сообщила, что пекарня по производству бургерных булочек уже работает, в будущем для ресторанов планируется выпекать отечественные пирожки.

https://1prime.ru/20260217/lukashenko-867565017.html

минск

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, минск, белоруссия, александр лукашенко, mcdonald's