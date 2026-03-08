Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Первый вице-премьер Белоруссии не смог оплатить заказ Лукашенко - 08.03.2026
Первый вице-премьер Белоруссии не смог оплатить заказ Лукашенко
Первый вице-премьер Белоруссии не смог оплатить заказ Лукашенко - 08.03.2026, ПРАЙМ
Первый вице-премьер Белоруссии не смог оплатить заказ Лукашенко
Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков не смог оплатить банковской картой заказ президента страны Александра Лукашенко, который пришел в ресторан сети... | 08.03.2026, ПРАЙМ
17:15 08.03.2026
 
Первый вице-премьер Белоруссии не смог оплатить заказ Лукашенко

Первый вице-премьер Белоруссии не смог оплатить заказ Лукашенко в "Мак.бай"

МИНСК, 8 мар - ПРАЙМ. Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков не смог оплатить банковской картой заказ президента страны Александра Лукашенко, который пришел в ресторан сети быстрого питания без денег.
Лукашенко в воскресенье побывал в одном из минских ресторанов сети "Мак.бай" (Mak.by). Директор сети Виктория Данько продемонстрировала президенту, как обращаться со стендом самообслуживания.
"А у меня денег нет, милая моя", - сказал президент директору на видеозаписи, опубликованной близким к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-каналом "Пул Первого".
Снопков пообещал оплатить заказ.
"Если он только заплатит, то я готов тут все заказывать", - отметил Лукашенко.
Во время выбора блюд белорусский лидер увидел в описании одного из бургеров его энергетическую ценность.
"Четыреста калорий? День рубить дрова (после такого надо - ред.)", - сказал он.
Директор "Мак.бай" рассказала президенту, что на стенде заказ можно оплатить банковской картой или с помощью мобильного телефона, также возможна оплата наличными на кассе. После того, как Снопков приложил банковскую карту к терминалу, поступило сообщение, что платежная операция прервана. После второй попытки расплатиться картой на экране появилось уведомление об ошибке.
"Что, опять не оплачено? "Ошибка". Ну ладно, мы потом заплатим, не волнуйтесь", - сказал Лукашенко директору сети ресторанов.
 
