Первый вице-премьер Белоруссии не смог оплатить заказ Лукашенко

2026-03-08T17:15+0300

финансы

бизнес

банки

белоруссия

александр лукашенко

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/09/852080610_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4ed859c3c68cd0fe95bf6d07d03f7da6.jpg

МИНСК, 8 мар - ПРАЙМ. Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков не смог оплатить банковской картой заказ президента страны Александра Лукашенко, который пришел в ресторан сети быстрого питания без денег. Лукашенко в воскресенье побывал в одном из минских ресторанов сети "Мак.бай" (Mak.by). Директор сети Виктория Данько продемонстрировала президенту, как обращаться со стендом самообслуживания. "А у меня денег нет, милая моя", - сказал президент директору на видеозаписи, опубликованной близким к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-каналом "Пул Первого". Снопков пообещал оплатить заказ. "Если он только заплатит, то я готов тут все заказывать", - отметил Лукашенко. Во время выбора блюд белорусский лидер увидел в описании одного из бургеров его энергетическую ценность. "Четыреста калорий? День рубить дрова (после такого надо - ред.)", - сказал он. Директор "Мак.бай" рассказала президенту, что на стенде заказ можно оплатить банковской картой или с помощью мобильного телефона, также возможна оплата наличными на кассе. После того, как Снопков приложил банковскую карту к терминалу, поступило сообщение, что платежная операция прервана. После второй попытки расплатиться картой на экране появилось уведомление об ошибке. "Что, опять не оплачено? "Ошибка". Ну ладно, мы потом заплатим, не волнуйтесь", - сказал Лукашенко директору сети ресторанов.

