https://1prime.ru/20260308/lukashenko-868129146.html
Первый вице-премьер Белоруссии не смог оплатить заказ Лукашенко
Первый вице-премьер Белоруссии не смог оплатить заказ Лукашенко - 08.03.2026, ПРАЙМ
Первый вице-премьер Белоруссии не смог оплатить заказ Лукашенко
Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков не смог оплатить банковской картой заказ президента страны Александра Лукашенко, который пришел в ресторан сети... | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T17:15+0300
2026-03-08T17:15+0300
2026-03-08T17:15+0300
финансы
бизнес
банки
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/09/852080610_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4ed859c3c68cd0fe95bf6d07d03f7da6.jpg
МИНСК, 8 мар - ПРАЙМ. Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков не смог оплатить банковской картой заказ президента страны Александра Лукашенко, который пришел в ресторан сети быстрого питания без денег. Лукашенко в воскресенье побывал в одном из минских ресторанов сети "Мак.бай" (Mak.by). Директор сети Виктория Данько продемонстрировала президенту, как обращаться со стендом самообслуживания. "А у меня денег нет, милая моя", - сказал президент директору на видеозаписи, опубликованной близким к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-каналом "Пул Первого". Снопков пообещал оплатить заказ. "Если он только заплатит, то я готов тут все заказывать", - отметил Лукашенко. Во время выбора блюд белорусский лидер увидел в описании одного из бургеров его энергетическую ценность. "Четыреста калорий? День рубить дрова (после такого надо - ред.)", - сказал он. Директор "Мак.бай" рассказала президенту, что на стенде заказ можно оплатить банковской картой или с помощью мобильного телефона, также возможна оплата наличными на кассе. После того, как Снопков приложил банковскую карту к терминалу, поступило сообщение, что платежная операция прервана. После второй попытки расплатиться картой на экране появилось уведомление об ошибке. "Что, опять не оплачено? "Ошибка". Ну ладно, мы потом заплатим, не волнуйтесь", - сказал Лукашенко директору сети ресторанов.
https://1prime.ru/20260308/amerikano-868127413.html
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/09/852080610_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_71243dc680aa0013535703caa1ebcc2c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, бизнес, банки, белоруссия, александр лукашенко
Финансы, Бизнес, Банки, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
Первый вице-премьер Белоруссии не смог оплатить заказ Лукашенко
Первый вице-премьер Белоруссии не смог оплатить заказ Лукашенко в "Мак.бай"
МИНСК, 8 мар - ПРАЙМ. Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков не смог оплатить банковской картой заказ президента страны Александра Лукашенко, который пришел в ресторан сети быстрого питания без денег.
Лукашенко в воскресенье побывал в одном из минских ресторанов сети "Мак.бай" (Mak.by). Директор сети Виктория Данько продемонстрировала президенту, как обращаться со стендом самообслуживания.
"А у меня денег нет, милая моя", - сказал президент директору на видеозаписи, опубликованной близким к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-каналом
"Пул Первого".
Снопков пообещал оплатить заказ.
"Если он только заплатит, то я готов тут все заказывать", - отметил Лукашенко.
Лукашенко предложил переименовать кофе американо
Во время выбора блюд белорусский лидер увидел в описании одного из бургеров его энергетическую ценность.
"Четыреста калорий? День рубить дрова (после такого надо - ред.)", - сказал он.
Директор "Мак.бай" рассказала президенту, что на стенде заказ можно оплатить банковской картой или с помощью мобильного телефона, также возможна оплата наличными на кассе. После того, как Снопков приложил банковскую карту к терминалу, поступило сообщение, что платежная операция прервана. После второй попытки расплатиться картой на экране появилось уведомление об ошибке.
"Что, опять не оплачено? "Ошибка". Ну ладно, мы потом заплатим, не волнуйтесь", - сказал Лукашенко директору сети ресторанов.